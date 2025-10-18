Chi è la nuova fidanzata di Costantino Vitagliano, Daphne? Estranea al mondo dello spettacolo, lo ha aiutato molto in questo periodo complesso

Nel corso della sua vita Costantino Vitagliano ha avuto tantissime donne del mondo dello spettacolo e non. Dopo aver preso parte a Uomini e Donne nel 2003, e aver cominciato una storia d’amore con Alessandra Pierelli, Costantino si è legato a diverse altre donne. Di recente, l’ex U&D sembra aver trovato un nuovo amore in Daphne, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. La nuova fidanzata di Costantino Vitagliano, come dicevamo, non è un volto noto: lui ha però deciso di presentarla pubblicamente a Verissimo, raccontando qualcosa in più sul loro amore, spiegando appunto di quel legame nato durante un periodo particolarmente complesso per lui.

Malattia di Costantino Vitagliano, come sta? "Soffro di una patologia autoimmune"

Chi è la fidanzata di Costantino Vitagliano: Daphne estrane al mondo dello spettacolo

La fidanzata di Costantino Vitagliano, Daphne, come dicevamo non fa parte del mondo dello spettacolo. La donna è arrivata nella vita dell’ex Uomini e Donne durante un momento molto complesso, nel quale si è trovato a fare i conti con la malattia. E Daphne è stata particolarmente importante per lui, aiutandolo in questo difficile e complesso momento nella gestione della quotidianità. Nonostante i due vivano in due città diverse, passano spesso del tempo insieme tra passeggiate e momenti intimi per costruire ricordi preziosi.

Costantino Vitagliano, chi è: l'avventura a Uomini e Donne e il successo/ "10mila euro in un'ora"

“Ho visto in lei tante cose che non appartenevano al genere di donna che ero abituato a frequentare. Soprattutto in questo periodo di up and down, mi serviva una persona come lei. Mi fa ridere molto” ha spiegato Costantino Vitagliano. Un rapporto, dunque, che prosegue nel migliore dei modi.