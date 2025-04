C’è una nuova donna nella vita di Costantino Vitagliano. L’ex Uomini e Donne ne parlerà per la prima volta a Verissimo, oggi pomeriggio, presentandola a Silvia Toffanin e ai telespettatori. La nuova fidanzata di Costantino Vitagliano si chiama Daphne e non sappiamo praticamente nulla su di lei. Il volto televisivo, infatti, non l’ha mai presentata al pubblico: non vi è traccia di questo nuovo amore sui suoi canali social e neppure nelle varie interviste ha mai parlato di Daphne.

Non ci sono dunque informazioni sulla nuova compagna del modello ed ex Uomini e Donne, che nel corso del programma di Maria De Filippi cominciò una relazione con Alessandra Pierelli per poi concludere la storia poco dopo e cominciare altre relazioni più o meno importanti, che hanno portato anche alla nascita della figlia Ayla con l’indossatrice svizzera Elisa Mariani. Nel 2014 la storia con la mamma di sua figlia è terminata e Costantino ha vissuto altre relazioni sentimentali. L’ultima e nuova fidanzata di Costantino Vitagliano si chiama appunto Daphne ma non sappiamo nulla sul suo conto: i due oggi prenderanno parte insieme a Verissimo e sicuramente diranno qualcosa sul loro amore.

Daphne, chi è nuova fidanzata di Costantino Vitagliano?

Daphne, la nuova fidanzata di Costantino Vitagliano, verrà presentata oggi a Verissimo dall’ex Uomini e Donne e volto dello spettacolo per tanti anni. Tante le donne che hanno fatto parte della vita dell’ex modello, che ha avuto una serie di relazioni nel corso della sua esistenza, sopratutto dopo aver preso parte a Uomini e Donne. Come rivelato di recente, Costantino Vitagliano non è mai stato fedele. “La tentazione la trovi quando sei lontano dalla tua fidanzata per tanto tempo, a me capitava perché non le vedevo per settimane a causa del lavoro…” ha spiegato l’ex modello. Con Daphne sarà diverso? Vedremo a breve cosa ci racconterà.