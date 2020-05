Daphne e Velma Il mistero della Ridge Valley High/ Su Italia 1 il film con S.Jeffery

Pubblicità

Daphne e Velma Il mistero della Ridge Valley High va in onda su Italia 1 per il pomeriggio oggi, giovedì 14 maggio, a partire dalle ore 16:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2018 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche con la regia curata da Suzi Yoonessi, il soggetto è tratto dai personaggi realizzati ed ideati dal duo Hanna e Barbera mentre la sceneggiatura è stata ideata da Kyle Mack e Caitlin Meares. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Sasha Gordon, i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono di Kara Saun ed il ruolo di direttore della fotografia è stato assolto da Meena Singh. Nel cast sono presenti tra gli altri Sarah Jeffery, Sarah Gilman, Vanessa Marano, Brian Stepanek, Nadine Ellis, Arden Myrin e Brooks Forester.

Daphne e Velma Il mistero della Ridge Valley High, la trama del film

Ecco la trama di Daphne e Velma Il mistero della Ridge Valley High. Dafne è una ragazza americana studentessa di un liceo che sta avendo una certa notorietà grazie ad un spettacolo che porta avanti sul mondo del web e nella quale parla di numerose situazioni che potrebbero essere reali come ad esempio la presenza degli alunni. Il corso di questi appuntamenti a modo di interagire soprattutto con una ragazza di nome velva che tuttavia abita in un’altra zona riparte il modo ha Ridge Valley. Durante questi show le due ragazze si contrappongono con le loro visioni molto differenti ed in particolar modo con belle ma che cerca sempre di trovare delle spiegazioni che possono avere una certa logica dal punto di vista scientifico. Questi continui contrasti tuttavia minano il loro rapporto è spesso e volentieri ne vede completamente contrapposte.

Un giorno il padre di Dafne mette a conoscenza la propria figlia del esigenza di doversi trasferire proprio a Ridge Valley High dove dovrà frequentare il liceo che quindi le darà modo di frequentare di persona finalmente la sua amica Velma. I primi giorni non sono certamente i più idilliaci anche perché vogliono parlare di tutte le specie di contrasto che hanno avuto nel corso dei mesi e soprattutto si troveranno a discutere in maniera animata per un progetto scientifico che è stato assegnato a loro. Tuttavia ben presto le due ragazze avranno modo di collaborare nella proficua ed in particolar modo per occuparsi di un incredibile mistero e sembra attanagliare alcuni studenti del loro stesso liceo. Alcuni giorni le due ragazze hanno notato dei comportamenti piuttosto anomali dai parte gli altri studenti che sembrano quasi posseduti effettuando delle operazioni in maniera ripetuta è quasi meccanica. Le due ragazze allora dovranno unire le loro forze per riuscire ad investigare su questo mistero e soprattutto a scoprire chi si cela dietro tutto questo è per quale motivo lo stia facendo.



