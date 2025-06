Dardust sarà tra i protagonisti del tanto atteso Radio Zeta Future Hits Live 2025, un grande evento che ogni anno raccoglie milioni di curiosi e appassionati di musica. E anche lo stesso Dardust salirà sul palcoscenico, portando tanti dei suoi grandi brani di successo che abbiamo ascoltato negli ultimi anni. Le doti artistiche di Dardust non sono passate inosservate a nessuno negli anni, anche se non si hanno invece molte informazioni riguardo alla vita privata del cantante, nonostante in passato si sia vociferato di un flirt con il collega Mahmood, con i due che hanno collaborato negli anni anche a diversi successi musicali. Ma Dardust è fidanzato? Dubbi sulla vita privata del noto artista, che non si è mai sbottonato troppo sulle questioni di cuore, preferendo lasciare un velo di mistero sulle questioni.

Lo stesso Dardust in una intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair, ha confidato come le tante richieste lavorative degli ultimi anni abbiano complicato le cose per lui anche dal punto di vista relazionale: “Ho avuto tante richieste e per non creare dispiacere negli altri o proprio per aiutare gli artisti, non riuscivo a dire di no: mi sono trovato però a un certo punto con così tanto lavoro che non riuscivo più a vivere la mia vita”.

Dardust e il passato doloroso: “Ho subito bullismo”

Della sua vita privata non ha mai amato parlare in questi anni, Dardust si è soffermato invece su alcuni degli avvenimenti che lo hanno toccato da vicino in passato. Il noto artista si è espresso riguardo alle pagine complicate della sua vita, quando da piccolo si è ritrovato a fare i conti con la piaga del bullismo:

“Ho subìto, come tanti, episodi di bullismo da bambino e da ragazzino, venivo sempre guardato con sospetto e calpestato” le parole del musicista che ha stretto collaborazioni di grande successo negli ultimi anni oltre a interessare anche per la sua vita privata molto spesso avvolta nel mistero.

