Dardust è fidanzato? / Fotografato con Mahmood nel 2019, poi la smentita

Dardust è fidanzato? E’ il quesito che si pongono gli appassionati del gossip e della musica. Sulla vita privata dell’artista sembra esserci un vero e proprio mistero. Infatti non si è ancora capito se il produttore sia sposato, fidanzato, se abbia una moglie. L’unico spiffero circolato con insistenza nel corso del 2019, riguardava un presunto flirt con il rapper italo egiziano Mahmood. Ipotesi smentita fortemente dal cantante, che aveva spento sul nascere ogni rumors. Peccato che a distanza di un paio d’anni il chiacchiericcio non sia ancora svanito: Dardust è fidanzato?

Dardust, vita privata dell’artista: è single o fidanzato?

Dardust, il cui nome vero è Dario Faini, viene accostato a Mahmood, probabilmente per la sua vicinanza al cantante, a cui ha scritto il famoso brano Soldi, vincitore al Festival di Sanremo 2021. Tra i due tuttavia ci sarebbe un legame puramente lavorativo e di amicizia, dato che dopo i rumors usciti sulla vita provata di Dardust, fu lo stesso Mahmood a smentire categoricamente il flirt. Oltre ad aver collaborato con il cantante Mahmood, Faini è in realtà un autore molto gettonato in Italia. E stasera sarà tra gli ospiti della finale del Festival.



