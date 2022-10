Dardust, medley a X Factor 2022/ “Fare ciò che si ama per non perdere l’identità”

Dardust ospite del live X Factor 2022: medley spettacolare e…

C’è anche Dardust tra gli ospiti della prima puntata di X Factor 2022. Nel corso della serata l’artista proporrà un interessante medley inedito estratto da “Duality”, il suo ultimo lavoro in uscita, domani, venerdì 28 ottobre. Si tratta di un doppio album in cui, per la prima volta, Dardust offre uno spaccato dei suoi due regni in due esperienze parallele e allo stesso tempo sinergiche. Dardust è uno dei pianisti italiani più ascoltati al mondo e pioniere della musica classica alternativa e nel 2023 affronterà un nuovo tour in Italia e in Europa.

Invece, tornando al suo ultimo album, il pianista è certo che il pubblico non rimarrà deluso: “Perché mi sono preso il mio tempo. L’obiettivo era fare qualcosa di diverso, di uscire dal piano elettronico dei primi tre dischi, capire che succedeva a livello creativo nell’elettronica senza piano e nel piano senza elettronica”.

Dardust: “I miei brani nascono dal cuore”

“Non ho voluto usare la parte sinistra del cervello con soluzioni armoniche né mettere troppe cose. I brani sono nati diretti dal cuore senza nessun intervento razionale”, ha chiarito. L’artista ha le idee molto chiare per il futuro ed una visione molto precisa del mondo e della musica. “Spero riesca ad avere uno sguardo progressita e meno conservatore. Oggi accadono cose caotiche che fanno parlare ma respiro un approccio molto conservatore come se ci fosse paura del nuovo. Può essere comprensibile ma non condivisibile“, le sue parole.

Ora però è tempo di passare dalle parole alla musica. Il palco di X Factor 2022 si accende per quella che si preannuncia essere una grande serata, impreziosita dal medley di Dardust. “Perché l’importante è fare quello che si ama, sennò si perde identità”.











