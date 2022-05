Dardust ospite dell’Eurovision 2022/ “Pronto a fare ballare tutti”

A rappresentare l’talia all’Eurovision Song Contest 2022 saranno in diversi, non solo Blanco e Mahmood che saranno in gara con “Brividi“, la canzone con cui hanno trionfato pochi mesi fa al Festival di Sanremo. Diversi anche gli artisti nostri connazionali presenti in qualità di ospiti, tra cui spicca Dardust, un artista che finora si è fatto conoscere soprattutto in veste di autore di diversi brani in concorso alla kermesse canora. Recentemente ha avuto però modo di essere all’Ariston anche in prima persona come direttore d’orchestra di “Solo una canzone” degli Ex Otago e “Soldi“, brano con cui Mahmood aveva trionfato.

Questa volta, invece, avrà il compito di trascinare il pubblico del Pala Olimpico, che si scatenerà al ritmo della musica come segno di ripartenza dopo le restrizioni legate alla pandemia.

Dardust ospite all’Eurovision: ecco come lo vedremo

Essere presente in veste di ospite dell’Eurovision Song Contest 2022 non può che essere un grande orgoglio per Dardust, uno che vanta una carriera importante anche in ambito internazionale: non a caso, ha avuto modo di accompagnare eventi come l’NBA All Star Game, il Superbowl e i Giochi Olimpici. A parlare per lui è il suo curriculum, che comprende ben 60 dischi di platino.

Pur senza dare troppe anticipazioni, l’artista ha voluto spiegare almeno in parte cosa ha preparato per la serata in cui avrà modo di salire sul palco: “Ho pensato a un set proiettato verso il futuro con grande rispetto della storia e, per quanto mi riguarda, della dance elettronica italiana con un riarrangiamento e una ricodifica dei brani che ne hanno fatto la storia – ha detto ai microfoni de ‘Il Giorno’ -. Omaggio cose di Giorgio Moroder, Gigi D’Agostino, ma pure Robert Miles con ‘Children’, i Goblin con ‘Tenebre’, che è una colonna sonora ma a mio avviso ha sempre avuto un’attitudine ‘clubbing’, gli Eiffel 65 con quella ‘Blue’ che rifaccio al piano con un quintetto d’archi per enfatizzarne la bellezza”

