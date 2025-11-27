Il Darfur è prossimo al collasso: centinaia di bambini non accompagnati sono arrivati a Tawila che non dispone dei servizi necessari per la loro crescita

È nota da tempo la gravissima crisi sociale e umanitaria che sta colpendo l’area occidentale del Sudan, nota come Darfur, al centro di una violenta guerra civile che vede contrapposto il regolare esercito delle Forze Armate Sudanesi (o, semplicemente, SAF) e i miliziani ribelli delle Forze di Supporto Rapido (RSF), un tempo legate alle milizie Janjaweed che già nei primi anni 2000 seminò il panico in Darfur, intenzionate – com’è facile immaginare – a sovvertire l’ordine democratico e assumere il comando della regione e dell’intero stato africano.

Una vera e propria guerra – quella che sta vivendo il Darfur – le cui ultime pagine ci parlano della caduta della città di El Fasher dopo un lunghissimo assedio durato 18 mesi e mentre le milizie ribelli si stavano spostando verso la capitale federale Khartoum è arrivata la notizia – proprio in queste ore – della firma di una tregua unilaterale imposta dagli Stati Uniti e accolta dai ribelli: una mossa che molti credono essere semplicemente una tattica delle RSF che non porterà veramente a nessuno sviluppo positivo.

La crisi del Darfur raccontata da Save the Children: “El Fasher è caduta e il villaggio di Tawila rischia di collassare”

Ovviamente, come sempre accade quando si parla di guerra civile, il costo maggiore delle mire politiche dei ribelli in Darfur è pagato dalla popolazione, costretta prima a vivere in condizioni pessime, blindata all’interno della città di El Fasher senza accesso costante ai viveri necessari al sostentamento e poi costretta – nelle ultime settimane – a scappare per trovare riparo da quella che sarebbe potuta essere una vera e propria carneficina.

Per farci capire il livello dell’emergenza che si vive in Darfur, i volontari della ONG Save the Children hanno recentemente raccontato al Time ciò che sta succedendo nel villaggio di Tawila, poco distante da El Fasher e non ancora finito al centro degli interessi delle RSP: qui, infatti, negli ultimi giorni sono arrivati centinaia e centinaia di bambini in fuga dalla vicina città, la maggior parte dei quali non accompagnati; con le stime della ONG che parlano di almeno 450 minori e quelle di MedGlobal che rivedono il numero ad addirittura 800.

I bambini – raccontano gli operatori di Save the Children in Darfur – sono stati costretti ad attraversare da soli la pericolosissima strada che collega la città al villaggio, talvolta spediti in cerca di riparo dagli stessi genitori – rimasti a El Fasher – e in altri casi scappati da soli dopo aver capito che la situazione stava tracollando; mentre al di là dei bambini, sempre secondo MedGlobal, nel piccolo villaggio del Darfur sono arrivate complessivamente più di 5mila persone.

E per aggiungere complessità alla crisi, gli operatori della ONG hanno spiegato al Time che a Tawila “non esiste un’economia vera e propria, né opportunità di lavoro, un sistema scolastico funzionante o un sistema sanitario”: la tenuta del villaggio, insomma, è prossima al collasso dopo diversi mesi in cui la popolazione è passata da 30mila e mezzo milione di persone; tutto con l’incombente minaccia del colera che – secondo l’ONU – in Darfur e in Sudan ha già ucciso più di 3mila persone.