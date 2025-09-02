Una frana ha devastato un intero villaggio in Darfur causando la morte di 1.000 persone: ecco cosa è successo nella giornata di domenica

Nel Darfur, nel Sudan, una frana ha provocato centinaia di morti, forse anche più di 1.000. L’episodio è avvenuto di preciso nella zona dei monti Marra, la parte est dello stato e la vicenda è riportata dai colleghi inglesi della BBC, ma non solo. Come detto sopra, il bilancio è ancora provvisorio e Antoine Gérard, vice coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per il Sudan, ha spiegato che al momento è difficile fare una stima esatta delle vittime in quanto la frana è avvenuta in una zona molto difficile da raggiungere.

A innescare il disastro naturale sono state le numerose piogge degli ultimi giorni, fino ad arrivare alla giornata di domenica, quando appunto si è verificata la frana (notizia diffusa solo in queste ore), radendo praticamente al suolo il villaggio di Tarseen, così come fatto sapere dal Sudan Liberation Movement/Army, il gruppo armato che controlla l’area colpita. E’ stato lanciato un appello affinchè le Nazioni Unite e altre organizzazioni possano fornire aiuti al Sudan, ma come detto sopra da Gerard, è molto complicato raggiungere la zona del disastro: “Non abbiamo elicotteri”, ha spiegato, ricordando che in quella zona del mondo viaggia tutto su auto e non ci sono strade a scorrimento veloce, di conseguenza anche per questo gli aiuti stanno procedendo con enorme difficoltà.

FRANA IN DARFUR, SUDAN: COSA STA ACCADENDO

Crudele pensare che proprio sui monti Marra si sono rifugiati diversi cittadini del Darfur che stavano fuggendo da una guerra civile in atto fra l’esercito nazionale e le cosiddette RSF, le forze di supporto rapido: quello che doveva essere una sorta di porto sicuro alla fine potrebbe essersi trasformato in una tomba.

Da segnalare infine le parole di Minni Minnaqi, la governatrice dello stato del Darfur colpito dalla frana, secondo cui quanto avvenuto negli scorsi giorni è una vera e propria tragedia umanitaria, appellandosi alle organizzazioni internazionali affinchè possano accorrere in aiuto della popolazione che sta soffrendo e che di fatto ha perso tutto ciò che aveva. Sulla vicenda si è espresso anche Mahmoud Ali Youssouf, capo della Commissione dell’Unione Africana, che ha invitato le parti in conflitto a “mettere a tacere le armi e a unirsi per facilitare la consegna rapida ed efficace di aiuti umanitari d’emergenza a chi ne ha bisogno”. Ricordiamo che da due anni, dal 2023, è in corso una guerra fra l’esercito nazionale e le sopracitate RSF che ha causato morte e carestia, in un Paese tra l’altro già poverissimo.

