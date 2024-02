Dargen D’Amico a Sanremo 2024 con “Onda alta” video / Il web: “hai spaccato, è il pezzo più bello!”

Dargen D’Amico conquista Sanremo 2024 con “Onda alta”: il web “è il pezzo più bello”

Dargen D’Amico torna in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Onda alta” e stupisce ancora. Il rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey, vero nome Jacopo Matteo Luca D’Amico, ha conquistato critica e pubblico durante la prima serata del Festival con la sua canzone in cui racconta il dramma dei migranti che cercano di attraversare il Mediterraneo. Una canzone che ha lasciato il segno con il pubblico dei social e non che non ha alcun dubbio: “#DargenDamico ha vinto il festival di #Sanremo2024 !”. Sono davvero tantissimi i commenti positivi riscossi dal rapper e cantautore che ha cantato un tema così attuale e drammatico con un sound moderno e danceraccio che si fa ascoltare e fa riflettere. “Non esistono cifre sufficienti per definirne la bellezza” – si legge su X, mentre un altro utente non ha dubbi “hai spaccato… Tutti a votare #DargenDamico il pezzo più bello di #Sanremo2024”.

Testo “Onda Alta” di Dargen D'Amico/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

Ma non finisce qui, visto che un altro utente scrive: “sto recuperando le canzoni, con #DargenDamico è arrivato il brivido, è arrivata la fitta allo stomaco, testo importante, lui bravissimo sul palco, deciso, pienamente nel pezzo”. Il segreto del successo di Dargen è proprio il suo modo di realizzare pezzi ritmati, che fanno ballare e riflettere.

Dargen D'Amico, perché aveva dei peluche sul vestito a Sanremo 2024?/ La stylist: "Simbolo di bimbi dispersi"

Dargen D’Amico a Sanremo 2024: il suo “cessate il fuoco” risveglia tutti

Non solo, Dargen D’Amico dopo aver presentato la sua “Onda alta” al Festival di Sanremo 2024 fa qualcosa di inaspettato che lascia senza parole anche il conduttore e direttore artistico Amadeus. Il cantante, infatti, si fa portavoce di un messaggio potentissimo riguardante l’attuale guerra in corso tra Israele e Palestina. Il rapper, prendendo spunto proprio dalla canzone, porta l’attenzione sul tema della guerra e di come si stia combattendo a pochi chilometri da noi chiudendo dicendo: “Il nostro silenzio è corresponsabilità. Cessate il fuoco”. Applausi a scena aperta da parte del pubblico dell’Ariston, ma anche da casa. “Le parole che pronuncia #DargenDamico dopo aver cantato, sono da applausi” – si legge sui social, mentre un altro utente scrive “la lotta per la libertà e l’autodeterminazione del popolo palestinese arriva anche sul palco di #Sanremo2024, nelle parole di #DargenDamico”.

Dargen D'Amico, monologo sulla guerra a Sanremo 2024/ "Cessate fuoco, storia e Dio non accettano scena muta"

Poche semplici parole quelle pronunciate da Dargen che lasciano il segno e risvegliano le menti assopite. “Dargen sappi che io ti amo e ti stimo per ciò che fai nelle tue battaglie sui diritti umani e per la difesa degli ultimi. Il brano del festival mi ha toccato il cuore” – ha scritto un ascoltatore a cui fanno eco le parole di un altro “tutta la mia stima per Dargen. Si batte sempre per delle cause nobili,per gli ultimi e illumina ciò che si vorrebbe tenere in ombra. Coraggioso e pieno di valori morali”. Che dire: un vero e proprio tripudio per il rapper che potrebbe regalare ancora sorprese nelle prossime serate!

Il video dell’edizione di Dargen D’Amico con “Onde alte” a Sanremo 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA