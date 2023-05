Dargen D’Amico abbandona X Factor?/ Al suo posto Tananai, Rose Villain o Lazza

Dargen D’Amico via da X Factor? L’indiscrezione sul possibile sostituto

Dargen D’Amico è uno dei giudici di questa edizione di X Factor che ha riscosso notevole successo fra il pubblico. Schietto e sincero, il giudice è stato protagonista di una battuta sulle mestruazioni che ha suscitato un po’ di polemiche sul web: “Che poi a me il sangue non piace. A meno che non esca da quel punto preciso della donna” ha affermato il rapper.

Sembra che oltre a Rkomi, come anticipato qualche mese fa, anche Dargen D’Amico abbia deciso di abbandonare il talent show. A svelare questa indiscrezione ci ha pensato Pipol Gossip, che ha anche indicato i possibili sostituti del giudice: Tananai, Rose Villain e Lazza. Dunque, i fan potrebbero non vedere più il simpatico artista seduto tra la giuria.

Qualche mese fa si è diffusa l’indiscrezione secondo cui Rkomi lascerà X Factor. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il giovane cantante verrà sostituito da Morgan che ritornerebbe, dopo anni, a sedere nel ruolo di giurato del talent show: “Ora Morgan si prepara a tornare a sedere dietro al bancone del talent di Sky, per chiudere il cerchio a distanza di nove anni dall’ultima edizione che lo vide impegnato nei panni di giudice.”

E ancora: “La firma ancora non c’è, ma le trattative tra la produzione e il 50enne cantautore brianzolo sarebbero già andate in porto. Accanto a lui ci sarà sicuramente Ambra Angiolini, confermatissima dopo l’esperienza dello scorso anno. Fedez aveva dato la sua conferma già lo scorso dicembre” si legge sul portale. Ovviamente non ci sono ancora conferme ufficiali per le quali si dovrà attendere ancora qualche mese.

