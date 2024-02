Dargen D’Amico attaccato da Selvaggia Lucarelli: “Stai facendo politica!”/ Il messaggio a Sanremo 2024 divide

Selvaggia Lucarelli attacca Dargen D’Amico dopo il discorso a Sanremo 2024: “Non voglio fare politica”

Schierarsi, prendere posizione è sempre un rischio e Dargen D’Amico, cantante in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Onda Alta lo sa bene. Dargen D’Amico è finito nel mirino di Selvaggia Lucarelli. Andando con ordine il rapper nella serata di ieri al termine della sua esibizione ha voluto lanciare un messaggio di pace facendo particolare rifermento alla guerra tra Israele e Hamas ed il genocidio in Palestina che, secondo la Corte di Giustizia Internazionale, sta avvenendo a Gaza. Tuttavia, tale messaggio ha scatenato dure reazioni.

Se infatti da un lato c’è chi sostiene che Jacopo D’Amico sia stato coraggioso ad esporsi altri sostengono che invece sia stato un messaggio buonista e gettato li. Per smorzare le polemiche nella serata di oggi del Festival di Sanremo 2024, Dargen D’Amico sulle critiche ha voluto chiarire: “Io non volevo essere politico. Ho fatto tante cazzate nella vita, ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica. Ero semplicemente guidato dall’amore e dalla sensazione che siano di più le cose che abbiamo in comune”

Dargen D’Amico nel mirino di Selvaggia Lucarelli: “Se dici una cosa davanti 10 milioni di persone stai facendo politica”

E mentre Dargen D’Amico ha smorzato le polemiche al Festival di Sanremo 2024 dopo il suo discorso sulla pace e soprattutto su un cessate il fuoco a Gaza, Selvaggia Lucarelli non ha per nulla gradito il chiarimento fin troppo diplomatico e con una storia su Instagram lo ha attaccato: “Se dici una cosa che non sia ‘che bella serata grazie a tutti’ davanti a 10 milioni e mezzo di persone stai facendo politica, Dargen. Ed è giusto”

Ed in un’altra storia successiva ci è andata giù più pesante: “Serata faticosissima in cui non posso scrivere nulla di quello che penso per non pestare merdoni che non avrei le energie per gestire.” Insomma le parole di Dargen D’Amico stanno scatenando un polverone che non accenna a placarsi.











