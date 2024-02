Dargen D’Amico bacia Mara Venier a Sanremo 2024/ Il fuori programma spiazza Amadeus: “Mara! Ti ha baciato”

Dargen D’Amico, fuori programma con Mara Venier: scatta il bacio a Sanremo 2024

Sta andando in onda la finale del Festival di Sanremo 2024 ed durante l’esibizione di Dargen D’Amico su Onda Alta è scattato anche un inaspettato bacio. Il giovane rapper e cantautore, infatti, è sceso in platea e si avvicinato anche agli altri volti noti li presenti tra cui la conduttrice di Domenica In e raggiungendola Dargen D’Amico ha baciato Mara Venier.

Il bacio di Dargen D’Amico e Mara Venier non è passato inosservato ad Amadeus che ha rivelato: “Dargen hai portato energia, allegria ed anche cose estremamente profonde e poi un bacio a Mara…Mara sei stata baciata da Dargen D’Amico” “No è il contrario” ha replicato il cantante raggiungendo in platea la conduttrice e dando l’appuntamento a domani. Infatti domani andra in onda una puntata speciale di Domenica In, dalle 14.00 alle 20.00 in cui si esibiranno tutti e trenta in cantanti di questa edizione del Festival di Sanremo 2024.

Sanremo 2024, continua la liaison tra Dargen D’Amico e Mara Venier

Che ci sia stima ed affetto tra Dargen D’Amico e Mara Venier è noto. Tutto è nato nella scorsa edizione del Festival di Sanremo quando il cantante era in gara con Come si balla. Per vincere al FantaSanremo in quell’occasione ha modificato un pezzo della sua canzone: invece di dire ‘Ciao zio Pino’ ha urlato ‘Ciao zia Mara’ da allora è montato un simpatico caso nella Domenica In successiva i due sono diventati amici ed oggi nella finale di Sanremo 2024 è scattato il bacio.

Bacio con Mara Venier a parte, questo per Dargen D’Amico è un ottimo Sanremo. Il suo brano Onda Alta coniuga egregiamente un testo profondo e impegnato ad una melodia ballabile e ritmata. Nel corso di queste serate, inoltre, più volte l’artista ha detto la sua contro la guerra e soprattutto ha chiesto il Cessate il fuoco su Gaza. Da mesi, infatti, si è intensificata la guerra tra Israele e Hamas ai danni della popolazione palestinese.

