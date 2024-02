Dargen D’Amico “Bambini mutilati, non voltiamoci dall’altra parte”/ Nuovo appello per Gaza a Sanremo 2024

Dargen D’Amico rilancia l’appello per il cessate il fuoco a Gaza

Dargen D’Amico torna a chiedere il cessate il fuoco a Gaza. L’artista, al termine dell’esibizione nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024, dedicata alle cover, ha chiesto ad Amadeus la possibilità di parlare, quindi si è lasciato andare ad un breve monologo.

«Permettimi di dire una cosa, perché noi qua facciamo intrattenimento, ma in questo momento dall’altra parte del mare ci sono bambini buttati sul pavimento». Il riferimento di Dargen D’Amico è quanto sta accadendo in Medio Oriente dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre a Israele.

Nuovo monologo sulla guerra a Gaza a Sanremo 2024

«Negli ospedali non ci sono più barelle, non ci sono più medicine», ha ricordato Dargen D’Amico al Festival di Sanremo 2024. Il cantante ha spiegato che i bambini e tutte le persone che restano ferite nei bombardamenti, «vengono operati alla luce di un telefono cellulare, senza anestesia, mutilati senza anestesia». Quindi, il nuovo appello del cantautore: «Se abbiamo il coraggio di voltarci dall’altra parte, utilizziamo quel coraggio per imporre un cessate il fuoco, cessate il fuoco per piacere».

