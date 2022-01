Dargen D’Amico, “Dove si balla” titolo canzone di Sanremo 2022/ Torniamo in discoteca

DARGEN D’AMICO, LA CANZONE DAL TITOLO “DOVE SI BALLA” A SANREMO 2022: AUTORE DEL BRANO DI FEDEZ E MICHELIN!

“Negli ultimi anni un po’ meno” risponde Dargen D’Amico a Amadeus quando gli dice che lui è abituato in quanto a dj a stare in mezzo al pubblico. La chiusura delle discoteche causa Covid è senz’altro la sofferenza maggiore per un dj e il brano che porta al Festival di Sanremo 2022 è chiaramente dedicato e ispirato a questa situazione: Dove si balla.

Già, dove si balla? Approdato all’Ariston grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani (nonostante giovanissimo non sia e abbia sulle spalle ben dieci album) Dargen D’Amico è però un nome conosciuto agli addetti ai lavori: è infatti apparso tra gli autori di ben due brani: Dieci, il brano presentato nella scorsa edizione da Annalisa, e Chiamami per nome, la canzone del festival di Sanremo di Francesca Michielin e Fedez, giunta al secondo posto dietro Zitti e buoni dei Måneskin.

SANREMO 2022, “DOVE SI BALLA”: IL SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI DARGEN D’AMICO

“Mi piace la musica dance” canta nella sua canzone per Sanremo 2022: “Dove si balla” è infatti un stimato pezzo dance, dedicato idealmente a tutti i frequentatori delle discoteche.

Non solo dj e cantante, ma Dargen D’Amico è anche produttore e arrangiatore. Ha infatti collaborato con nomi come Nel corso della sua carriera, il rapper ha collaborato anche con Ron, Omar Pedrini, Malika Ayane, Fritz da Cat, Fabri Fibra, Marracash, Ghali, Tedua, Ghemon, Two Fingerz, Bugo ed Emiliano Pepe.

