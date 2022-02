Dargen D’Amico è fidanzato?/ Significato nome e perchè porta gli occhiali da sole

Dargen D’Amico, origini e significato nome

Dargen D’Amico è nato il 29 novembre del 1980 a Milano. I suoi genitori sono giunti nel capoluogo lombardo dalla Sicilia. L’artista ha raccontato in diverse occasioni di essere molto legato alle sue origini sicule. Appassionato di musica fin da giovane, ha iniziato con il rap, facendosi notare con il freestyle. E’ proprio in questo particolare periodo che Jacopo D’Amico diventa Dargen. Non è chiaro il motivo preciso. Nella sua carriera ha avuto la possibilità di collaborare con grandi artisti come ad esempio Fedez, Fabri Fibra, Marracash e i Club Dogo. Dargen D’Amico è uno dei migliori amici dei Ferragnez, avendo collaborato più volte con Fedez. Basti pensare alla scrittura di “Chiamami per nome“, brano che ha consentito al rapper e Francesca Michielin di raggiungere il secondo posto a Sanremo nel 2021.

Dargen D’Amico, fidanzata e ragione per la quale indossa sempre gli occhiali da sole

Dargen D’Amico ha una fidanzata? Impossibile stabilirlo, purtroppo per i più curiosi. Il cantautore non condivide facilmente informazioni su di sé. In giro si vocifera, però, che attualmente sia single. Dargen D’Amico ha un profilo Instagram, seguito da più di 70mila follower, a caccia di aggiornamenti e, a dire il vero, di una sua foto rara senza occhiali da sole. Sul suo profilo, però, non ve ne sono. Il cantante si è infatti, senza dubbio fatto notare per il suo stile molto particolare. A colpire maggiormente il pubblico sono stati proprio gli occhiali. Secondo quanto ripotato da Fanpage, l’artista ha dichiarato di utilizzare le lenti da sole per proteggere gli occhi, in quanto gli danno molto fastidio le luci artificiali, in particolare quelle sul palco. Negli anni, gli occhiali sono diventati un segno distintivo che hanno permesso ai fan di riconoscere il loro beniamino dappertutto.

