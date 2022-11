Dargen D’Amico e la battuta sul ciclo mestruale a X Factor 2022/ Il web: “Il sangue…”

Dargen D’Amico e la battuta sul ciclo mestruale a X Factor 2022

Una battuta sul ciclo mestruale fatta da Dargen D’Amico nel corso dell’ultima puntata di X Factor 2022 ha scatenato la reazione del popolo del web. Tutto è accaduto quando sul palco del talent show di Sky si sono presentati i Disco Club Paradiso. Al termine dell’esibizione, come sempre, la band si è sottoposta al giudizio dei giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Il giudizio non è stato entusiasmante e, di fronte alle parole tiepide dei colleghi, Dargen D’Amico si è lasciato andare ad un giudizio che ha scatenato diverse reazioni sul web.

Nell’esprimere la propria opinione sulla performance di Disco Club Paradiso, infatti, D’amico si è lasciato andare ad una battuta sulle mestruazioni. Dopo aver sottolineato che dalla band il pubblico e gli altri giudici si aspettano sempre “il sangue” ovvero l’esibizione perfetta, ha concluso il giudizio con la seguente battuta. ”Che poi a me il sangue non piace. A meno che non esca da quel punto preciso della donna“.

La reazione del web alla battuta di Dargen D’Amico

La battuta di Dargen D’Amico, naturalmente, non è passata inosservata e su Twitter il nome del giudice di X Factor 2022 è finito in tendenza. Diverse le reazioni del popolo del web. C’è chi condanna le parole di D’Amico e chi, invece, sottolinea come non ci si devva scandalizzare di fronte a tale commento.

“Con la battuta sul sangue Dargen dimostra una perversione fuori dal comune Capisco che siamo al permissivismo più totale ma poteva anche risparmiarsela”, scrive qualcuno. “A me il sangue è uscito dalle orecchie dopo aver sentito i Disco Club Paradiso e comunque eliminate Dargen D’Amico”, aggiunge un altro. “Ma veramente la meniamo sul fatto che bisogna superare il tabù sul mestruo e poi se un uomo dice “a me non piace il sangue, a meno che non esca da un punto particolare della donna” vi scandalizzate?”, sottolinea un altro utente.

Con la battuta sul sangue Dargen dimostra una perversione fuori dal comune Capisco che siamo al permissivismo più totale ma poteva anche risparmiarsela — selen la tigre del ribaltabile (@euricona) November 24, 2022

Dargen: “a me non piace il sangue, a meno che non esca da un punto particolare della donna” Tutti in questo momento:#xfactor2022 #XF2022 pic.twitter.com/idk2OtdNiq — Quell'Alice (@alice_wonder777) November 24, 2022

Io sono rimasta sconvolta dall'affermazione di Dargen sul sangue mestruale.

Cioè okay che un marinaio naviga anche nel mar rosso, però non c'era bisogno di farlo sapere a tutta Italia in diretta#XF2022 — ɐllǝɹ ⋈ᵒᵗ⁷ :): (@hugmebutch) November 24, 2022













