Dargen D’Amico finale Sanremo 2022/ “Dove si balla”, Fedez è dalla sua parte

Dargen D’Amico ha uno “sponsor” per eccellenza alla finale del Festival di Sanremo 2022 dove si è presentato con “Dove si balla“. Si tratta di Fedez che nella scorsa edizione scatenò le polemiche per il suggerimento di votarlo da parte della moglie sui social network. Stavolta è lui a spendersi per Dargen e specifica: “È mio amico ed è figo, votatelo”. Questo particolare potrebbe rivelarsi anche importante per lo stesso D’Amico che come Fedez l’anno scorso nella serata in cui si scopriranno i numeri del televoto potrebbe scalare la classifica. Difficile, se non impossibile, pensarlo vincitore finale c’è però la possibilità di una sorpresa e da sconosciuto ai più sarebbe un bel traguardo essere anche tra i primi dieci. Ma chissà che Fedez non riuscirà a fare il miracolo e così il ragazzo possa magari regalarsi anche qualcosa di più come per esempio il podio.

DARGEN D'AMICO, GRANDI SODDISFAZIONI MA…

L’esperienza di Dargen D’Amico a Sanremo sta regalando all’artista grande soddisfazione, ma questo non vuol dire che raggiungerà le parti alte della classifica. Anche la serata cover è stata la conferma di un esperienza contro ogni attesa decisamente di successo, caratterizzata da applausi e tantissimi commenti social compiaciuti. Anche le posizioni in classifica hanno confermato l’andamento dell’artista, costantemente visto a contendersi le prime direttamente vicino al podio. Nonostante anche con la sua versione di Bambola di Patty Pravo sia riuscito a fare breccia nel pubblico in sala e da casa, la classifica generale lo ha visto comunque retrocedere rispetto alle ottime posizioni guadagnate nelle posizioni precedenti. Al termine della serata è infatti clamorosamente uscito dalle prime dieci posizioni, posizionandosi effettivamente 13esimo. Per quello che sarà lo spettacolo dell’ultima sera, è facile aspettarsi che nel computo totale Dargen riesca ancora a conquistare il pubblico garantendosi un posizionamento almeno tra le prime dieci posizioni.

CONTRO OGNI PRONOSTICO, E SE ENTRASSE NEL PODIO DI SANREMO 2022

Il Festival di Sanremo è da sempre noto per le grandi sorprese che riesce a regalare, con artisti per nulla favoriti o noti che contro ogni pronostico riescono a colpire pubblico e critica generale. Quest’anno tale ruolo pare sia ricoperto da Dargen D’Amico. L’artista dopo le prime sere si è posizionato costantemente a ridosso del podio, confermando le attese anche per la serata cover. Per l’occasione ha scelto di non accompagnarsi con collaborazioni particolari, scegliendo come brano Bambola di Patty Pravo. La scelta è stata di grande effetto, così come l’interpretazione alternativa e magistrale offerta. Nonostante doti canore decisamente inferiori rispetto ad altri artisti in gara, è riuscito a mettersi in evidenza con una versione davvero alternativa e piacevole del brano iconico di Patty Pravo. Il pubblico ha decisamente apprezzato anche questa volta; ha infatti salutato la performance dell’artista con tantissimi applausi convinti. Ciò che ha colpito l’occhio della sua esibizione è stato anche il look sfrontato e particolare proposto per la serata. Tra tonalità di nero e bianco, si è presentato con un completo quasi psichedelico caratterizzato dall’accostamento casuale di forme lineari e geometriche dai due colori opposti, trovando il consenso di molti soprattutto suo social.

