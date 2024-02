Dargen D’Amico, finale Sanremo 2024/ “Onda Alta” tra outfit eccentrici e l’attesa per la classifica

Dargen D’Amico ha attirato l’attenzione per i suoi outfit eccentrici, ma cosa riserverà la finale di Sanremo 2024 per “Onda Alta”?

Dargen D’Amico si prepara con entusiasmo per la finale di Sanremo 2024, con l’ultima interpretazione di”Onda Alta“. Un brano che ci ha lasciato molti spunti e che ci invita a riflettere sulla condizione di chi emigra e chi si trova in difficoltà. Il primo a farlo è Dargen D’Amico, che si è esibito sul palco dell’Ariston con i suoi immancabili occhiali da sole e peluche sui vestiti. Elementi che a primo impatto potrebbero apparire di disturbo rispetto alla canzone, ma che sono strettamente connessi al messaggio del brano stesso, con ogni peluche che rappresenterebbe un disperso in mare.

Sanremo 2024, Dargen D'Amico: “Riportiamo al centro l'umanità”/ “Se mi chiama Papa Francesco...”

L’Onda alta portata dal cantante e produttore ha lasciato il segno dentro e fuori dall’Ariston, anche se rimane ancora come si posizionerà in classifica. A dispetto di ciò, Dargen D’Amico ha voluto rispondere alle accuse di coloro che lo accusavano di fare politica a Sanremo. “Ho letto qualche opinione riguardo alle mie esternazioni. Io non volevo essere politico, ero semplicemente guidato dall’amore e dalla sensazione che siano sempre più le cose che abbiamo in comune. E su quelle mi vorrei concentrare”, ha dichiarato il cantante.

DUETTO DARGEN D'AMICO E BABELNOVA ORCHESTRA, COVER THE CRISIS/ Toccante omaggio, poi l'appello (Sanremo 2024)

Onda Alta e il messaggio sociale di Dargen D’Amico nella finale di Sanremo 2024

Nella seconda serata, Dargen D’Amico e la sua “Onda Alta” hanno ricevuto l’apprezzamento di Diodato, eccezionalmente in veste di presentatore. “Sono molto contento di farlo, soprattutto dopo le belle parole che hai detto ieri e che condivido pienamente”, ha affermato il collega, riferendosi all’invito a cessare il fuoco in Medio Oriente.

“Il nostro silenzio è corresponsabilità: la storia e Dio non accettano scena muta”, ha ribadito invece sul palco Dargen D’Amico. D’altra parte la canzone “Onda Alta” ha un forte contenuto sociale, tra denunce, paure e fatti di triste attualità. Si concentra infatti sul nostro mare, le cui onde alte “nascondono” morti e naufragi, portando così alla luce una realtà spesso ignorata. Il brano, mentre scriviamo, veleggia quasi a metà classifica (sedicesimo posto) nelle canzoni di Sanremo 2024 più ascoltate su Spotify.

Dargen D'Amico "Bambini mutilati, non voltiamoci dall'altra parte"/ Nuovo appello per Gaza a Sanremo 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA