Dargen D’Amico, la squadra di X Factor 2023: chi sono i cantanti?/ Andrea Settembre favorito…

La squadra di Dargen D’Amico a X Factor 2023: chi sono i tre concorrenti?

Dargen D’Amico è pronto a scegliere i 3 concorrenti da portare ai live di X Factor 2023 che prenderanno il via giovedì 26 ottobre. Per fare la fatidica scelta, Dargen D’Amico trascorrerà quasi due giorni con i cinque talenti a cui ha assegnato le cinque sedie durante i bootcamp. Scegliere, tuttavia, per il giudice, non sarà affatto facile. Nel corso dei due giorni, per non sbagliare, infatti, Dargn metterà seriamente alla prova i cinque artisti che, con la propria voce, proveranno a conquistare il palco dei live.

Fedez, la squadra di X Factor 2023: chi sono i cantanti?/ Sara Sorrenti in pole, Matia Tomba...

D’Amico, così, avrà modo di ascoltare nuovamente Andrea Settembre, napoletano 21enne; Fabio D’Errico, 33 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia); gli Stunt Pilots, trio di 24 e 25enni che vivono a Berlino; Edoardo Brogi, 26 anni di Montespertoli (Firenze); Fabrizio Longobardi, 29 anni di Roma.

Andrea Settembre conquista i live?

Tra i cinque talenti che proveranno a conquistare i live di X Factor 2023 spicca Andrea Settembe. Pur avendo soli 22 anni, Andrea ha già un curriculum ricchissimo. La sua carriera è iniziata come speaker per Radio Immaginaria. Inoltre, ha partecipato ad alcuni musical (Grease), alla serie “Se stasera sono qui“, a Io canto, il talent show dei bambini di Gerry Scotti, e a Fattore umano su Italia 1. Ha conquistato tutti cantando End of the Road di Noga Erez con una parte inedita scritta da lui.

X Factor 2023, Home Visit/ Diretta e concorrenti: Fedez, Dargen D'Amico, Ambra e Morgan formano le squadre

Oltre ad Andrea Settembre, potrebbe conquistare un posto sul palco dei live anche Edoardo Brogi che, durante la prima fase di X Factor, ha cantato Radioactive degli Imagine Dragons.

LEGGI ANCHE:

X FACTOR 2023 BOOTCAMP, 5A PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Morgan ha i migliori, Ambra punta su Angelica

© RIPRODUZIONE RISERVATA