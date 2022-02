Dargen D’Amico perchè porta gli occhiali scuri?/ La motivazione dietro la sua scelta

Dargen D’Amico fino ad ora si era fatto conoscere, anche in una vetrina importante come quella di Sanremo, in veste di autore. Ora, però, ha deciso di essere presente al Festival come cantante in gara e c’è chi pensa che la sua canzone, “Dove si balla“, possa essere la sorpresa della kermesse. A caratterizzarlo da sempre è la profondità dei suoi brani, basti pensare a “Chiamami per nome“, interpretato un anno fa dalla coppia Fedez–Francesca Michielin, e a “Glicine“, cantata invece da Noemi.

Testo Dove si balla, canzone Dargen D'Amico/ Analisi significato (Sanremo 2022)

Jacopo D’Amico, questo il suo nome suscita però curiosità anche per il suo look decisamente particolare. Lui, infatti, indossa praticamente sempre un paio di occhiali da sole, da cui non riesce a separarsi. E’ praticamente impossibile trovare immagini in cui lui sia senza.

Dargen D’Amico e la sua passione per gli occhiali scuri: ecco perché li indossa

Ma c’è una motivazione dietro la scelta di Dargen di non separarsi mai dai suoi occiali scuri? Era stato lui stesso a spiegarlo in alcune interviste. Averli indosso gli permette, a suo dire, id mostrare agli altri i segreti del suo animo. Lui, infatti, è da sempre riservatissimo e desidera che alcuni aspetti di sì siano noti solo a un numero riservato di persone.

Dargen D’Amico, “Dove si balla” titolo canzone di Sanremo 2022/ Torniamo in discoteca

Ma c’è anche un’altra ragione, altrettanto importante. Il cantante classe 1980, che in passato ha collaborato tra gli altri con Guè Pequeno e Jack La Furia, prova fastidio con il contatto con la luce artificiale e per questo preferisce non esporre troppo i suoi occhi. Gli occhiali sono però tra gli accessori preferiti dall’artista, che ne ha creato una sua linea, chiamata “Bodyglasses”.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA