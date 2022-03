Dargen D’amico/ “Siamo fette di mercato, abituati a colmare bisogni che non nutriamo”

Dargen D’Amico con “Dove si balla” è una delle rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo 2022. A distanza di quasi un mese, il cantautore è pronto a lanciare il nuovo album dal titolo “Nei sogni nessuno è monogamo” in uscita il 4 marzo, data di nascita di Lucio Dalla. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni la rivelazione di Sanremo 2022 ha dichiarato: “è casuale. Quando ho saputo della partecipazione al Festival mi sono dato un paio di mesi per ragionare a freddo sulle idee e ancora un paio di settimane per lavorare al disco. Così siamo arrivati al 4 marzo: una coincidenza”. Il cantautore si è messo a nudo nelle canzoni dell’album facendo trapelare che, come a tutti, manca sempre qualcosa. “Ci manca sempre ciò che non abbiamo. E lo vogliamo. Siamo fette di mercato, abituati a colmare i bisogni che però in realtà non nutriamo”.

Nel brano “Sei cannibale ma non sei cattiva” parla dell’Italia: “è un paese anziano, legato al passato, nostalgico. Viviamo guardando indietro e rischiamo di non vedere il muro verso cui forse stiamo corrente a folle velocità. Non facciamo nulla per salvare l’ecosistema, stiamo perdendo la capacità di trasformare i sogni in realtà. Anche io sono parte integrata di questa Italia, sono coretto a specchiarmici. E sono stanco di essere stanco”.

Non manca però nel nuovo disco di Dargen D’Amico la sua parte romantica visto che diverse canzoni sono d’amore. “L’amore è attrazione verso qualcosa di diverso da noi, ma al tempo stesso profonda mente insito in noi: è la certezza di essere nel posto giusto al momento giusto. Non lo cerco con coscienza, ma è una scelta del mio organismo di dare un senso al rapporto con gli altri. E nelle mie canzoni l’amore è un modo per raccontare le fasi della vita e i cambiamenti che mi attraversano. Tutto questo al netto delle infatuazioni”.

Infine parlando della sua vita la definirebbe un film muto: “amo i film muti perchè si basano sull’interpretazione: è un modo per tenere allenato il cuore”.



