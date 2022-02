Dargen D’Amico, significato nome d’arte/ “Lasciamo spazio alle varie interpretazioni”

Qual’è il significato di Dargen D’Amico? Il suo nome vero….

Dargen D’Amico è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Dove si balla”, ma cosa significa il suo nome? Il rapper, cantautore e produttore ha attirato sin da subito l’attenzione del pubblico durante la sua prima performance sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo dove ha partecipato per la prima volta tra i big. Considerato uno rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautoriale italiana contemporanea, Dargen ha iniziato la sua carriera con il nome di Corvo D’Argento collaborando con Gué Pequeno e Jake La Furia. Proprio con i due rapper ha fondato il gruppo Sacre Scuole pubblicando il disco “3 MC’s al cubo”. Poi il gruppo si è sciolto e Dargen si è ritagliato nel tempo uno suo spazio nel mondo della musica moderna con il nome di Dargen D’Amico. Ma cosa significa il suo nome e da dove deriva?

"Dove si balla", testo e significato canzone Dargen D'Amico/ Sanremo 2022: tormentone

A spiegarlo una volta per tutte ci ha pensato proprio il rapper dalle pagine di Rolling Stone: “per quel che so io, Dargen è un’abbreviazione di ‘D’argento’, perciò lo pronuncerei ‘Dàrgen’, anche se non mi capita spesso di farlo in prima persona”. Parlando del suo nome però il cantante è molto flessibile in tema di pronuncia: “ma va bene anche con la G dura, un po’ sassone, o con l’accento sulla e finale, alla francese. Dargen D’Amico”.

DARGEN D'AMICO COVER "LA BAMBOLA"/ Rivisitazione rap del brano di Patty Pravo

Dargen D’Amico: “Sanremo 2022? Ci avevo già provato in passato”

Il nome Dargen D’Amico arriva da D’Argento, mentre D’Amico è il vero cognome del rapper e autore che si chiama Jacopo D’Amico. La sua presenza a Sanremo 2022 è una grande novità per il Festival della Canzone Italiana, anche se il rapper più volte aveva provato a parteciparvi in passato. A rivelarlo è stato proprio il cantante: “in realtà ci avevo già provato, qualche anno fa, ma i miei pezzi, nello specifico Il Ritornello e Modigliani, non erano stati selezionati. Forse non era il momento giusto o il brano giusto, o forse erano tempi diversi e la musica italiana era ancora votata alla tradizione, ma credo che tutto avvenga a tempo debito”. Questa volta è stata la volta buona visto che Dargen D’Amico è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Dove si balla”.

LEGGI ANCHE:

Testo completo “La bambola" di Patty Pravo/ La cover a Sanremo 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA