Dargen D’Amico spiega testo canzone Sanremo 2022 “Dove si balla”/ “Il tempo che…”

Dargen D’Amico canta il testo della canzone “Dove si balla” al Festival di Sanremo 2022, sul cui palco debutta per la prima volta in assoluto. Il musicista ha descritto, in un’intervista concessa a Rai Play, il significato della kermesse canora che si tiene ogni anno in landa matuziana: “Si tratta di un appuntamento culturale, almeno lo era prima che partecipassi io, della vita italiana. L’ho sempre seguito, mi sono perso qualche anno. Essere in gara per me è partecipare a un confronto con me stesso e con cantanti che stimo”.

Se la vita di Dargen D’Amico fosse una canzone “sarebbe ‘Come mai’ degli 883, perché non ho ancora capito esattamente cosa sto facendo. Su quel palco sono saliti Dalla, Battiato, Jannacci? Io non calco lo stesso palco, almeno spero che non sia lo stesso, che siano stati fatti dei lavori, altrimenti avrei grosse preoccupazioni”.

Dargen D’Amico, in relazione al significato del testo della canzone “Dove si balla”, non è stato troppo esaustivo nelle interviste concesse a “Tv Sorrisi e Canzoni” e Rai Play, forse anche per non svelare molti dettagli del testo della canzone “Dove si balla” per Sanremo 2020: “Il testo racconta il tempo che viviamo dal mio punto di vista. Siamo di fronte a un singolo nato a Palazzolo Milanese, in studio, nel settembre del 2021. Mi sono accorto di essere stato selezionato da Amadeus all’aeroporto di Malpensa, perché c’erano i messaggi su WhatsApp dei miei compagni di università. Non sono coerente, avevo detto che non avrei mai partecipato a Sanremo“.

Ancora interpellato sul testo della canzone “Dove si balla”, Dargen D’Amico ha detto: “Faccio musica urbana con parecchie rime. Un aneddoto? Si tratta di un singolo in collaborazione con tre compositori e musicisti pazzeschi, se sono qui è per merito/colpa loro che mi hanno suggerito di mandare il brano ad Amadeus. Se sono qui io, potete farcela tutti”. Di certo, all’artista non mancano la simpatia e l’ironia. Il pubblico di Sanremo 2022 se ne è accorto e potrebbe premiarlo. Vedremo stasera se l’ottima impresione lasciata dopo la prima esibizione verrà conferma nell’interpretazione del testo della canzone “Dove si balla”.

