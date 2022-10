Dargen D’Amico, squadra X Factor 2022: chi sono i concorrenti?/ Disco Club Paradiso ai Live, solo due posti

La squadra di Dargen D’Amico a X Factor 2022: chi sono i concorrenti?

Anche per Dargen D’Amico, alla sua prima esperienza come giudice di X Factor 2022, è arrivato il momento di fare le ultime scelte prime dei Live Show, al via settimana prossima giovedì 27 ottobre. I giudici sono usciti dai Bootcamp con il proprio roster composto da 6 talenti, ora è arrivata il momento di dimezzare e scegliere i tre concorrenti che accederanno ai Live Show. Nel suo Bootcamp Dargen D’Amico ha promosso Irene Pignatti (in arte Prim), 22enne di Scandiano (Reggio Emilia), con la sua delicata versione, chitarra e voce, di “Hope There’s Someone” di Antony and the Johnsons.

L’artista di strada Martina Baldaccini (in arte Marla), 27enne originaria di Carbonia, in Sardegna, e ora a Roma, si è messa alla prova con “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. Nella squadra di Dargen D’Amico anche Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano, che ha conquistato la sua sedia con una versione dance e rivisitata di “Nell’aria” di Marcella Bella.

Disco Club Paradiso già ai Live Show: solo due scelte per Dargen D’Amico

Anche lo studente romano Marzo Orsi fa parte del roster di Dargen D’Amico. Il 25enne, timido e sensibile, ha superato i Bootcamp con una cover “Jealous”, brano del 2014 del cantautore inglese Labrinth. Cinzia Zaccaroni, insegnante di canto bolognese, ha conquistato Dargen D’Amico con un’intensa versione chitarra e voce di “Glory Box” dei Portishead. Infine nella squadra di Dargen D’Amico ci sono i Disco Club Paradiso, quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna, che hanno stupito il giudice con la loro versione di “Svalutation” di Adriano Celentano, con un arrangiamento fatto di chitarra elettrica e sax. I Disco Club Paradiso sono l’unica band promossa ai Bootcamp di Dargen D’Amico e quindi sono già sicuri di essere tra i 12 protagonisti che accederanno ai Live Show.

