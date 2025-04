C’è anche Dargen D’Amico tra gli ospiti della nuova puntata di “Splendida Cornice“, il people show di successo condotto da Geppi Cucciari in prima serata su Rai3. Il rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey italiano è tornato sulle scene musicali con un nuovo singolo dal titolo “Nullatenente” che segna la collaborazione con con Massimo Pericolo e Jake La Furia e prodotto da Gabry Ponte. Un brano potentissimo in cui convivono le due anime del cantante: le sonorità dance con testi intimi e introspettivi a conferma della volontà del rapper di raccontare temi importanti, ma con una base di impatto e trascinante. Per l’occasione, Dargen ha deciso di collaborare con Massimo Pericolo, uno dei rapper più ricercati degli ultimi anni, ma anche con Jake La Furia con cui in passato aveva già lavorato.

“Nullatenente” è l’inizio di un nuovo progetto musicale per Dargen che torna alla musica a distanza di un anno dall’uscita di “Ciao America”, il suo ultimo album di inediti contenente la super hit “Onda alta” presentata al Festival di Sanremo 2024.

Il grande successo Dargen D’Amico l’ha raggiunto con “Dove si balla”, il brano presentato dal rapper durante il Festival di Sanremo 2022. Una vera e propria hit che l’ha definitivamente lanciato nel mondo delle sette note complice anche una curiosità che da sempre lo accompagna: come mai porta gli occhiali? Proprio il rapper ha spiegato come mai si presenta sul palcoscenico sempre con gli occhiali da sole: “preferisco fare lo spettacolo nel momento in cui sono sul palco e poi proseguire con una vita che ha altri interessi. La priorità è scrivere canzoni”. Una volta sceso dal palco però Dargen, quando le luci si spengono e si ritrova con i suoi amici e famigliari, ha rivelato di toglierseli!

Dalla musica alla vita privata: Dargen è fidanzato con Giulia Peditto, insegnante di yoga e fondatrice di Hagu Yoga Studio, una scuola di yoga online, che annovera i migliori insegnanti da tutto il mondo.