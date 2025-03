Daria Bignardi, giornalista nata a Ferrara nel 1961, ha esordito negli anni novanta in Rai dopo una carriera già avviata nella carta stampata. Dopo aver lavorato nella trasmissione “Milano, Italia” in Rai per alcuni anni, è poi passata a Mediaset, dove è diventata conduttrice lavorando in particolar modo in talk show di costume e reality show, arrivando persino a condurre la prima edizione del Grande Fratello. Ha collaborato inoltre con Vanity Fair come giornalista e ha diretto la rivista “Donna” dal 2002 al 2005, per poi esordire più avanti anche come scrittrice.

La sua carriera come giornalista per la carta stampata è iniziata negli anni Ottanta, quando dopo aver lasciato il Dams di Bologna, si è trasferita a Londra per un periodo. Tornata in Italia, nel 1984 ha iniziato a vivere a Milano, collaborando con il settimanale “Panorama”. Diventata giornalista professionista nel 1989, ha esordito in tv l’anno successivo. Da quel momento si sono aperte per lei le porte della conduzione.

Daria Bignardi, l’esperienza in tv: Grande Fratello e non solo

Dopo l’esordio in tv, Daria Bignardi ha iniziato a condurre una serie di programmi, prima sulla Rai e poi per Mediaset, ma anche reality show. Nel 2000, ad esempio, è stata lei alla conduzione della prima edizione del Grande Fratello, ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. Ha vinto infatti il Telegatto e il Premio regia televisiva: la trasmissione ha dato un impulso importante alla sua carriera, portandola più avanti a condurre anche un altro reality, La Fattoria.

Tra il febbraio 2016 e il luglio 2017, Daria Bignardi è stata direttrice di Rai 3 ma tornando indietro, la giornalista non lo rifarebbe: ne ha parlato come di un errore, forse l’unico della sua carriera, commesso dopo essersi ammalata e aver portato avanti vari cicli di chemioterapia. Sull’impeto della rinascita, decise di accettare, per poi pentirsene. Negli ultimi anni Daria Bignardi si è dedicata al teatro, esordendo con “La coscienza dell’ansia” nel 2018.

Daria Bignardi, vita privata: due matrimoni e due figli

Cosa sappiamo, invece, della vita privata di Daria Bignardi? È stata prima sposata con Nicola Manzoni, avendo un figlio, Ludovico, il suo primogenito. Dal 2004 al 2018 si è invece legata al giornalista Luca Sofri, dal quale ha avuto un’altra bambina, Emilia, nata nel 2003. Molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, Daria Bignardi ha parlato dei figli adolescenti in un articolo di Vanity Fair, spiegando qual è il suo manuale di istruzioni per l’uso e di sopravvivenza con i suoi. “L’adolescente è un animale indomabile, ingestibile, imprevedibile e volubile: qualunque cosa diciate o facciate sarà sbagliata, quindi dite e fate il meno possibile. Ditegli solo che sono bravi e belli. Siate generose di sorrisi e non aspettatevi nulla in cambio. (…) Se li ignorate e non li spronate, è probabile che si metteranno a fare nuotate o leggere libri” scrive la giornalista.