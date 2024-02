Daria Colombo, chi è la moglie di Roberto Vecchioni/ Grazie a lei ha superato una “crisi” durante il covid

Chi è Daria Colombo, scrittrice e moglie di Roberto Vecchioni: il primo incontro…

Daria Colombo è la moglie del celebre artista Roberto Vecchioni. Nata a Verona il 13 aprile del 1955, è figlia dell’ex partigiano e senatore Vittorino Colombo. Il suo percorso di studio passa per lettere moderne presso l’Università di Padova, subito dopo sboccia la passione per il teatro. Si fa strada nel mondo dello spettacolo grazie a collaborazioni proficue al fianco di Adriano Celentano, Florestano Vancini e Giancarlo Nicotra. Nel corso della sua carriera ha realizzato diverse opere, scrivendo libri e lavorando per alcuni programmi RAI, come I Grandi Processi.

Grande appassionata di architettura d’interni, la moglie di Roberto Vecchioni ha studiato scenografia e ha svolto la professione di art director per case discografiche, tra cui la Universal Records, in cui ha conosciuto il suo futuro marito. Da quel giorno le loro strade si sono intrecciate profondamente e Daria e Roberto non si sono più lasciati.

Roberto Vecchioni e la crisi durante la pandemia superata grazie alla moglie Daria Colombo: “La gente non può immaginare…”

Roberto Vecchioni è estremamente legato a sua moglie Daria Colombo e spesso la ringrazia per essergli rimasto accanto nei momenti più difficili della sua esistenza. Tra questi momenti difficili, il cantautore menziona il periodo della pandemia, con tutte le limitazioni del caso che hanno colpito soprattutto gli artisti. “La gente non può immaginare cosa sia per un artista la mancanza del palcoscenico. Solo quando sale sul palco l’artista è pienamente se stesso”, ha raccontato Roberto Vecchioni a proposito della pandemia.

Se è riuscito a superare questo momento difficile, lo deve all’aiuto della sua compagna Daria, che Vecchioni definisce “una moglie meravigliosa”. Sarà forse a lei la musa ispiratrice del brano vincitore a Sanremo 2011 Chiamami ancora amore, che recitava: “Chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire perché la riempiremo noi da qui di musica e parole”.











