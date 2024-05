Daria Colombo, moglie di Roberto Vecchioni/ Lui: “Il ses*o non funziona più, ma c’è una sostituzione…”

Daria Colombo è la moglie di Roberto Vecchioni, la sua roccia: “Per me è bella come a vent’anni”

Roberto Vecchioni è perdutamente innamorato di sua moglie Daria Colombo, la donna con cui da una vita condivide alti e bassi della vita. All’età di ottant’anni qualcosina è cambiato, ammette il cantante in una intervista a Vanity Fair, ma di certo non l’amore e l’attrazione che prova nei confronti della moglie. “Per varie operazioni il ses*o non funziona, ma c’è una sostituzione interminabile del sesso che è l’attrazione”, spiega Roberto Vecchioni.

“Io continuo a vedere mia moglie bella come a vent’anni, lo giuro. Vorrei saltargli addosso tutte le volte perché non mi ricordo che mi hanno tolto la prostata, come racconto anche nel libro”, aggiunge il cantante. Come dicevamo, Roberto Vecchioni e la moglie hanno dovuto fare i conti con diversi drammi nel corso della loro vita, in primis la scomparsa prematura del figlio. “Ma non ci siamo fatti aiutare da nessuno. Siamo andati per tanti anni io, Daria e mio figlio da tanti medici e psicologi, non è stato facile”.

“La psicologia mi è servita negli anni duemila, quando ho avuto delle difficoltà con mia moglie, come scrivo nel libro”, continua a spiegare Roberto Vecchioni. “Però tutto è cambiato nel 2011, dopo la vittoria di Sanremo con Chiamami ancora amore. Abbiamo trovato degli accordi, dei segnali, dei simboli tra me e lei, ci siamo ritrovati. Lei è una donna straordinaria, che non aveva mai avuto modo di esprimersi, perché io sono un accentratore spaventoso…”.

Dall’amore alla crisi, dalla crisi all’amore e al dramma di aver perso un figlio prematuramente: Roberto Vecchioni e sua moglie Daria Colombo hanno resistito al passare del tempo e vinto parecchie sfido.











