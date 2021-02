Daria Colombo, moglie Roberto Vecchioni/ “L’amore per l’arte e la musica..”

Lei è la relazione di tutte le cose, con queste parole Roberto Vecchioni parla della sua seconda moglie Daria Colombo, la donna che gli ha permesso di avere una seconda chance con l’amore, un’occasione che lui di certo ha saputo sfruttare al massimo visto che è al suo fianco ormai da oltre trent’anni senza mai ripensamenti o passi falsi.

Il Professore della musica italiana ha accanto a sé una donna impegnata, una donna che si occupa e ama le altre donne prestando loro supporto in caso di violenza ma anche una persona molto pratica e che, sicuramente, non ha mai avuto modo e tempo di annoiarsi per le mille cose che ha sempre fatto, e continua a fare, nella sua vita. Classe 1955, Daria Colombo non è solo la donna a cui Roberto Vecchioni ha dedicato, ringraziandola, la vittoria al Festival di Sanremo ormai 10 anni fa, ma è anche una donna che nella sua vita si è occupata di spettacolo, cinema e teatro.

Daria Colombo, moglie Roberto Vecchioni, chi è e cosa fa nella vita?

Dopo una laurea in lettere moderne presso l’Università di Padova, la Daria Colombo si è specializzata in storia del teatro e per cinque anni si è occupata di grandi artisti come Florestano Vancini, Giancarlo Nicotra e Adriano Celentano, ma i suoi studi non si sono mai fermati e ha continuato occupandosi di scenografia e architettura d’interni diventando poi, per un periodo, art director per case discografiche. Proprio in quel frangente ha incontrato quello che poi sarebbe diventato l’amato marito anche se questo non l’ha fermata o limitata, anzi. Daria Colombo si è data anche al giornalismo collaborando con L’Unità e Il corriere della sera ma anche con Maxim e la Rai firmando alcuni programmi (come i Grandi Processi).

Ma la giornalista è stata ed è anche un’attivista ormai da 20 anni, si è occupata dei bambini di strada in Kenya ma anche delle donne vittime di violenza nella sua Milano. Figlia dell’ex senatore Vittorino Colombo, Daria non ha mai mollato la presa sulla società che si occupa delle attività del marito e cantautore, rimanendogli al fianco anche come amministratore delegato. Quale prova migliore della forza di una donna tanto decantanta anche dallo stesso Roberto Vecchioni?



