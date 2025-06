Anticipazioni Doppio Gioco: nessun lieto fine per Daria e Ettore? Svolta inattesa

Si sta per concludere la fiction di Canale5 con protagonisti Alessandra Mastronardi, Simone Liberati e Max Tortora Doppio Gioco uno spy movie incentrato sul mondo di poker in cui tutti i personaggi, nessuno escluso, sono degli abili giocatori pronti a bluffare. E tra un’operazione ed un’altra, una partita ed un’altra per incastrare Gemini (un boss internazionale che si scoprirà in seguito essere il padre di Daria) è nato un forte sentimento tra Daria Giraldi, abile giocatrice accusata di truffa ingaggiata dai Servizi Segreti per arrestare il pericoloso boss e l’agente Ettore Napoli. Come si evolverà il rapporto tra i due? Ci sarà un lieto fine tra Daria e Ettore?

Le anticipazioni Doppio Gioco sulla puntata finale, che andrà in onda martedì prossimo 17 giugno 2025, svelano che Daria avrà sempre più difficoltà a fidarsi di Ettore, sarà sempre più convinta di essere solo un pedina nelle mani dei Servizi Segreti ed a complicare il tutto saranno delle sconvolgenti rivelazioni sul padre che la obbligheranno a prendere una decisione importante e definitiva sulla sua vita. E non è tutto perché dall’altra parte anche l’agente Napoli, tenuto sotto stretta osservazione dal suo superiore Manlio Longardi, dovrà fare una scelta importante e decidere una volta per tutte se seguire il cuore o il dovere.

E mentre le anticipazioni Doppio Gioco non si sbilanciano molto su come si evolverà il rapporto tra Daria e Ettore, a far supporre che per i due protagonisti il finale sarà amaro ci hanno pensato gli attori stessi protagonisti in serie di interviste che hanno concesso in questi giorni. In una recente chiacchierata con Fanpage.it, infatti, l’attrice ha lasciato intendere che il suo personaggio sia una abile giocatrice anche nella vita sentimentale e che è bravissima a capire le persone che a di fronte se la stanno tradendo o meno.



Ancora più diretto, invece, è stato Simone Liberato l’interprete del Capo dei Servizi Segreti Ettore Napoli che in un’intervista a OttoETrenta ha anticipato che anche il suo di personaggio farà ‘il doppio gioco’, che ‘lo porterà a tradire se stesso ed anche Daria.‘ Per scoprire davvero come finisce tra Daria e Ettore in Doppio Gioco, però, occorre seguire l’ultima puntata che andrà in onda martedì 17 giugno sempre in prima serata su Canale5 ed in diretta streaming su Mediaset Infinity.