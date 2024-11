Anna Lou Castoldi non dimentica nonna Daria Nicolodi, a cui ha dedicato la sua coreografia a Ballando con le Stelle, qualche settimana fa, conquistando gli applausi dei fan e della giuria. Nonna Daria, scomparsa sul finire del 2020, ha rappresentato un punto di riferimento molto importante per l’aspirante ballerina che con lei ha condiviso momenti indimenticabili. “Mia nonna Daria Nicolodi mi ha voluto tanto bene. Trascorrevamo tutto il tempo insieme a ridere e poi nonna mi raccontava delle storie che non ho mai capito se fossero reali o di fantasia”, il ricordo commosso di Anna Lou Castoldi.

Daria Nicolodi, chi è la nonna di Anna Lou Castoldi/ Dalla relazione con Dario Argento ai guai giudiziari

Daria Nicolodi è stata sposata a lungo con il regista Dario Argento, con cui appunto ha messo al mondo la figlia Asia Argento. Quest’ultima in occasione del quarto anniversario della sua scomparsa, le aveva dedicato un dolce post sui social, con la frase “Chi ha la mamma non trema”.

Daria Nicolodi, nonna amorevole per Anna Lou Castoldi, mamma a volte assente per Asia Argento

Daria Nicolodi, mamma di Asia e nonna di Anna Lou, ha dovuto affrontare momenti molto difficili nella sua vita, come la morte della primogenita Anna, per via di un tragico incidente stradale del 29 settembre 1994. A proposito di questo drammatico avvenimento, la Argento ha ricordato il periodo nero vissuto in famiglia per lo choc.

Chi sono Dario Argento e Daria Nicolodi, genitori di Asia Argento/ "Mamma? Beveva ed era violenta con me e.."

“Eravamo in stato di choc per mesi, papà e mamma non erano stati in grado di proteggere, ma forse non sapevano proteggersi neanche loro stessi, quindi ci hanno abbandonate a noi stesse”, il racconto amaro di Asia Argento. Sua figlia Anna Lou ha ricordai completamente diversi di nonna Daria, con cui ha potuto instaurare un rapporto sicuramente più leggero e spensierato.