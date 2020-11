Daria Nicolodi e le liti con la figlia Asia Argento/ Quella volta per Fabrizio Corona

La morte di Daria Nicolodi, comunicata da sua figlia Asia Argento attraverso i canali social, ha scosso il mondo del cinema. Indimenticate molte delle sue interpretazioni, come quella di Profondo Rosso. Negli ultimi anni della Nicolodi si è parlato anche per questioni legate al gossip e, soprattutto, a sua figlia. In particolare, madre e figlia sono state protagoniste più volte di liti e diatribe poi finite sui giornali. Non molto tempo fa ha fatto molto discutere lo scontro nato in merito alla condotta di Asia e al suo breve flirt con Fabrizio Corona. Proprio la relazione con quest’ultimo e le foto poco dopo pubblicate dal settimanale Chi, avevano scatenato la dura reazione dell’attrice che aveva commentato “Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto che si baciano… un po’ inguaiati e inguaianti”.

Asia Argento e Daria Nicolodi, quella furiosa dopo il servizio con Corona

Una battuta di fronte alla quale Asia Argento aveva reagito molto male, tanto che Daria Nicolodi aveva poi fatto sapere: “Mia figlia mi scrive: “la mia era una sciarpa non un cappuccio. Fai schifo. Sei una donna pessima, madre già lo sai, una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio. Ora hai veramente esagerato. Fottiti t…”. La Nicolodi non era rimasta in silenzio di fronte a questi epiteti: “Più t… di voi lo spero, che siete così innocenti. Un periodo in clinica non ti guasterebbe. Siamo tutti preoccupati per te”. Parole davvero molto pesanti quelle che madre e figlia si sono scambiate in quella occasione. Daria e Asia, d’altronde, hanno vissuto molti alti e bassi ma l’affetto tra le due non si è mai spento o affievolito, come dimostrato dalle parole della Argento nel suo toccante addio alla madre.



