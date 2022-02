Daria Nicolodi e Marisa Casale, ex mogli Dario Argento/ ” L’ho scoperto molti anni dopo”

Daria Nicolodi e Marisa Casale sono le due ex mogli di Dario Argento. Il maestro del brivido ha avuto due storie d’amore importanti. La prima nel 1966 con Maria Casale che è diventata anche sua moglie. Un matrimonio durato per ben sei anni e dal loro amore è nata anche la prima figlia Fiore, oggi affermata stilista. Poi dopo la fine del matrimonio con Marisa Casale, il regista si è legato all’attrice Daria Nicolodi. Dalla loro lunga relazione è nata la seconda figlia: Asia Argento. Purtroppo anche l’amore con Daria Nicolodi termina e qualche anno dopo la separazione il regista ritrova l’amore tra le braccia di Marilù Tolo.

Con la donna si sposa in seconde nozze nel 1974, ma il matrimonio dura solo qualche mese. Due le figlie di Dario Argento, tra cui Asia è sicuramente quella più famosa e conosciuta dal grande pubblico.

Dario Argento e le sue ex: il rapporto di Asia Argento con la mamma Daria Nicolodi

La storia tra Dario Argento e Daria Nicolodi è stata sicuramente importante, visto che dal loro amore è nata anche una figlia. Asia Argento, la secondogenita del maestro del brivido, parlando della madre Daria ha però confessato una verità taciuta per tantissimi anni. La regista ed attrice, infatti, nella sua autobiografia ha confessato di essere stata picchiata dalla madre quando era una ragazzina. “Non so perché mia madre mi abbia fatto quelle cose quando ero piccola. Era giovane, aveva 26 anni e con tre figlie, aveva una relazione travagliata con mio padre e si è sfogata su di me. Diceva che ero quella più forte e che quindi potevo prendermi le botte o essere cacciata di casa a nove anni, nel cuore della notte, tanto ce l’avrei fatta” – ha raccontato l’Argento.

Le violenze sono state rivolte non solo ad Asia, ma anche alla sorella Fiore come ha aggiunto l’Argento: “l’ho scoperto molti anni dopo”. Nonostante tutto però Asia Argento l’ha perdonata: “le è venuta una ischemia, lei non voleva me l’ha fatto capire che non voleva rimanere in quello stato, si è come imputata per non vivere. Poi non me l’hanno fatta più rivedere, è stata una cosa allucinante. Le ho perdonato tutto, tutto”. Infine parlando proprio della mamma ha aggiunto: “quando è nata Anna Lou è stata una nonna straordinaria, ha dato a lei tutto ciò che non ha dato a me. Lei era molto cambiata, non voleva parlare di quello che era successo nella mia infanzia, era maturata e infatti è stata una nonna fantastica”.

