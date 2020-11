Daria Nicolodi è morta/ La madre di Asia Argento, musa di Dario, aveva 70 anni

Lutto nel mondo del cinema: è morta all’età di 70 anni Daria Nicolodi, madre di Asia Argento ed ex moglie del regista Dario. È stato proprio il maestro della paura a darne annuncio, come riportano i colleghi di Repubblica. Punto di riferimento del mondo horror-triller degli anni Settanta, Daria Nicolodi ha fatto il suo esordio sul grande schermo, all’età di 20 anni, nel film Uomini contro di Francesco Rosi. Dopo le collaborazioni con Carmelo Bene e Elio Petri, l’interprete ha iniziato un percorso artistico e di vita con Dario Argento. Un anno dopo l’incontro è nata Asia, che l’ha resa nonna di due nipoti. Tantissimi i film della sua filmografia diretti dal compagno di vita: da Opera a Suspiria, passando per Inferno, Tenebre e Phenomena. Ma la sua interpretazione più importante è sicuramente quella in Profondo rosso, dove veste i panni della giornalista Gianna Brezzi e regala una performance sensazionale, rimasta impressa nella mente dei fan del genere.

DARIA NICOLODI É MORTA, AVEVA 70 ANNI

La carriera di Daria Nicolodi però non è però esclusivamente legata a Dario Argento. L’attrice di Firenze ha collaborato con registi del calibro di Lamberto Bava, Enzo G. Castellari, Cristina Comencini e Giovanni Veronesi. Nel 2000 ha preso parte all’opera prima della figlia Asia Argento, Scarlet Diva, mentre l’ultima sul grande schermo interpretazione risale al 2007 ne La terza madre di Dario. Sul piccolo schermo, invece, ha preso parte alle serie tv L’ispettore Coliandro e Il mostro di Firenze. Intervistata nel 2014 da La Nazione, Daria Nicolodi aveva motivato così il suo addio ai set: «Dopo otto film sono una nonna felice di esserlo, adoro stare con i miei nipoti. Non come Dario che fa il nonno perchè lo fa sentire vecchio: gli uomini sono un po’ così. Quando andiamo a cena insieme dice ‘sono ciliaco’, sta sempre sulle difensive. E’ una debolezza, credo. Ma non sono sparita del tutto: ho fatto una serata con le musiche di Sylvano Bussotti. A volte faccio incursioni al cinema: da poco ho rifiutato un film con una regista giovane».



