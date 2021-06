Daria Nicolodi, madre Asia Argento/ “Mi ha picchiato tanto ma poi l’ho perdonata”

Asia Argento senza filtri si è raccontata spesso in tv anche in relazione alle violenze subite dalla mamma Daria Nicolodi e lo stesso farà di nuovo oggi a Verissimo visto che la trasmissione riproporrà la sua ultima intervista. Lei stessa ha ammesso di cercare di rimuovere il momento della sua morte, perché è un’immagine che la fa soffrire molto e adesso che mamma capisce tante cose. Il fatto sta che l’attrice ha però denunciato una serie di violenze subite dalla madre Daria Nicolodi, racconti che hanno sconvolto un po’ tutti e di cui il padre Dario Argento era al corrente: “E’ stato difficile scrivere delle violenze e ancora più difficile viverlo. Ho fatto pace con questa bambina e con i genitori. Mi diceva che lo faceva perché ero la più forte tra le sorelle, mi diceva che si sfogava con me anche per questo. Penso che sono dovuta diventare la più forte e in un certo senso la ringrazio. Non delle botte, ma la ringrazio. Alla fine mi sono anestetizzata dal dolore”.

Proprio nella sua intervista a Verissimo, Asia Argento ha confermato che proprio durante la malattia della madre, ha deciso di perdonarle tutto quello che le ha fatto quando era piccola costringendola a scappare via di casa perché stanca delle sue violenze. Con il senno di poi la Argento ha provato a dare una chiave di lettura a tanta violenza scusandola con l’età ma anche con la relazione travagliata con il marito Dario Argento e poi: “le è venuta una ischemia, lei non voleva me l’ha fatto capire che non voleva rimanere in quello stato, si è come imputata per non vivere. Poi non me l’hanno fatta più rivedere, è stata una cosa allucinante. Le ho perdonato tutto, tutto”.

