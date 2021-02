Daria Nicolodi, moglie e musa di Dario Argento/ Il rapporto difficile con la figlia Asia

Amata attrice degli anni Settanta e Ottanta, Daria Nicolodi se n’è andata nel novembre del 2020. L’ex moglie di Dario Argento ha lottato a lungo con la malattia e si è spenta all’età di 70 anni a Roma. La sua carriera è iniziata proprio all’alba degli anni Settanta, ricordiamo l’esperienza cinematografica con Elio Petri nel cult La proprietà non è più un furto. La svolta è arrivata con Dario Argento…

L’incontro tra Daria Nicolodi e Dario Argento risale al 1974 per il cast di Profondo Rosso. Nacque l’amore ma anche una lunga collaborazione artistica: dal 1975 al 1987 partecipò a Profondo rosso (1975), Suspiria (1977), Inferno (1980), Tenebre (1982), Phenomena (1984), Opera (1987). L’attrice prese parte anche a film con registi diversi dal marito, pensiamo a La parola amore esiste di Mimmo Calopresti oppure a La fine è nota di Cristina Comencini.

DARIA NICOLODI E IL RAPPORTO CON ASIA ARGENTO

Negli ultimi tempi la figlia Asia Argento ha parlato pubblicamente della sua infanzia difficile a causa del rapporto complicato con la madre Daria Nicolodi, soffermandosi sulle violenze subite, con calci e pugni pressoché ordinari. Intervenuta a Oggi è un altro giorno, la figlia d’arte ha ricordato: «E’ stato difficile scrivere delle violenze e ancora più difficile viverlo. Ho fatto pace con questa bambina e con i genitori. Mi diceva che lo faceva perché ero la più forte tra le sorelle, mi diceva che si sfogava con me anche per questo. Penso che sono dovuta diventare la più forte e in un certo senso la ringrazio». Asia Argento ha anche parlato degli ultimi giorni di vita di Daria Nicolodi: «Sto cercando di rimuovere il momento della sua morte, è un’immagine di enorme sofferenza su cui non vorrei soffermarmi. Sono diventata io responsabile per lei, sono diventata la madre di mia madre. Ho pensato che la vita è un cerchio».



