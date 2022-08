Darin, chi è?/ Da Can’t Stay Away a Superstar: i successi dell’artista svedese

Darin: da “Can’t Stay Away” al nuovo singolo “Superstar”

Darin tra i protagonisti dell’evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 con il singolo “Superstar” nato con la collaborazione di Stuart Price. Il cantante svedese, dopo il grandissimo successo di “Can’t Stay Away”, per il nuovo singolo ha deciso di puntare ancora di più su delle sonorità disco. Intervistato da Billboard.it ha raccontato sul nuovo singolo “Superstar”: “quando scrivo una canzone, e anche questa l’ho fatta con Jamie Hartman, cerco di fare ciò che è meglio per essa. All’inizio la topline della strofa suonava un po’ in stile Pharrell, poi il ritornello si è evoluto più in senso disco pop. Ammiro molto le cose che ha fatto in passato Stuart Price (produttore già al lavoro con Dua Lipa e Madonna, fra gli altri, ndr), sono felice che si sia unito al progetto. Quel sound, che adoro, è opera sua. È stato l’abbinamento perfetto”.

‘Metamorfosi: un canto del mare’/ Corto ADM: il carcere, il suono e la speranza

Prima di Superstar, il cantante svedese ha lanciato il singolo “Can’t Stay Away” accompagnato da un video stile Studio 54. Una scelta non casuale come ha spiegato Darin: “adoro come quell’epoca e specificamente quel luogo, fossero liberi e capaci di far sentire le persone pienamente se stesse, di lasciarle esprimersi liberamente. Ne amo i colori, la moda, i personaggi sul dancefloor e ovviamente il sound. È una vibe dannatamente buona”.

Federico, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne?/ "Cerco una donna forte, che sa cosa vuole dalla vita"

Darin: “la musica mi ha aiutato durante la pandemia”

La musica è sempre stata importante nella vita di Darin. Anche durante la pandemia, il cantante ha trovato conferito nel mondo delle sette note: “si, come ho sempre fatto, del resto. Ascolto molta musica. Forse è per questo che ho così tante melodie in testa e scrivo sempre canzoni. Comunque sì, la musica senz’altro mi aiuta ad attraversare periodi difficili e in un certo senso lascia che venga fuori tutto ciò che deve essere espresso. Can’t Stay Away è più una fuga che una consapevolezza. Ma a volte abbiamo bisogno anche di questo”.

Reazione a Catena, i Tre allo spiedo oggi 31 agosto ancora campioni?/ Forti o no? Il web si divide

Infine il cantante ha rivelato le sue ambizioni nel mondo della musica: “penso ci siano molte persone che non hanno ancora scoperto la mia musica e che potrebbero apprezzarla. La mia ambizione è che tutte quelle persone in giro per il mondo la scoprano”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA