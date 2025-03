Nel passato sentimentale di Bianca Guaccero c’è indubbiamente l’ex marito Dario Acocella, padre della figlia Alice. Oggi la conduttrice e showgirl è felicemente impegnata con l’insegnante di ballo Giovanni Pernice, conosciuto durante l’esperienza a Ballando con le Stelle, ma non dimentica l’ex compagno. “Chiudere una relazione importante è doloroso e se ci sono di mezzo i figli è straziante”, ha confidato la showgirl in una toccante intervista rilasciata al magazine Oggi. Per Bianca e Dario non è stato semplice voltare pagina ma entrambi hanno deciso di mantenere buoni rapporti per il bene della figlia Alice, a cui entrambi sono legatissimi.

“In tutti questi anni ero riuscita a costruire il mio equilibrio. Ero grata alla vita per avere mia figlia Alice, avere una famiglia ed un lavoro che amo”, ha confidato la showgirl.

“Credevo che il mio destino fosse di stare da sola. Ero rassegnata ma non triste”, ha confidato Bianca Guaccero, parlando del suo passato sentimentale. Come dicevamo, dopo la fine della sua storia d’amore con l’ex marito Dario Acocella, la presentatrice e attrice ha vissuto momenti non semplici. Probabilmente si era rassegnata alla sua vita da single ma proprio quando aveva smesso di cercare l’amore, ecco una nuova persona bussare alla sua porta.

Parliamo ovviamente di Giovanni Pernice, l’insegnante di ballo che è entrato in punta di piedi nella sua vita e che ora ha tutta intenzione di restarci. “Per la prima volta ho sentito di avere qualcuno accanto che fa il tifo per me”, le parole di Bianca. Oggi, dunque, la conduttrice può dire davvero di aver voltato pagina e di aver iniziato a scrivere un nuovo capitolo della sua vita amorosa. I fan sono al settimo cielo per lei e sperano che tutto possa proseguire al meglio al fianco del suo Giovanni.