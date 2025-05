È durata diversi anni la storia d’amore tra Dario Acoccella e Bianca Guaccero. Una relazione, quella tra il regista e la conduttrice tv, durata a lungo prima di arrivare al matrimonio, celebrato nel 2013. La coppia, infatti, si era conosciuta nell’estate del 2009, sul set della fiction Rai “Capri”. Bianca interpretava Carolina Scapece, mentre Dario Acocella era il regista, insieme alla collega Francesca Marra. Tra Bianca e Dario è scattato immediatamente qualcosa: inizialmente una simpatia, che poi nei mesi si è trasformata in altro, lasciando posto all’amore.

È così che è nata la storia d’amore tra Bianca Guaccero e il suo ex marito. Dopo essersi fidanzati, i due si sono presentati ufficialmente davanti ai fotografi nel 2010, mostrandosi per la prima volta insieme. Negli anni successivi, alla proposta di matrimonio, ha fatto seguito appunto il grande “sì”, con le nozze il Puglia, a Monopoli. Qualche mese dopo la gravidanza e la nascita della loro bambina, Alice. Ma chi sono Dario Acocella e Alice, ex marito e figlia di Bianca Guaccero?

Dario Acocella e Alice, ex marito e figlia di Bianca Guaccero: “Perché non stiamo più insieme”

Alice, la figlia di Bianca Guaccero e del suo ex marito Dario Acocella, è nata il 6 novembre del 2014. “È una vera gioia ringraziarvi e condividere con voi la cosa più bella della nostra vita”: con queste semplici parole Bianca Guaccero annunciava la nascita della bambina, fortemente desiderata. Nei primi anni dopo la nascita di Alice, le cose sono andate bene ma lentamente il tempo e la distanza hanno fatto allontanare sempre più la coppia, che nel 2016 ha cominciato a scricchiolare.

Poi, nel 2017, l’annuncio della rottura. “La mia relazione con la mia ex moglie Bianca è terminata ad aprile” scriveva allora l’ex marito di Bianca Guaccero, Dario Acocella. Negli anni i due hanno cercato di mantenere un buon rapporto per il bene della figlia Alice. Un grande dolore quello della separazione per Bianca Guaccero, che sperava di donare alla figlia una famiglia da “per sempre”. Così non è stato ma non manca, comunque, l’amore: ora Bianca sogna di regalare ad Alice un fratellino o una sorellina con il suo nuovo compagno, Giovanni Pernice.