Dario, Celentano lo demolisce e lui piange ad Amici 21/ “Non mi piaccio quando mi specchio”, body shaming?

Alessandra Celentano: attacca pesantemente Dario che cade in crisi

Alla vigilia del settimo serale di Amici 21, atteso per il 30 aprile 2022 su Canale 5, Alessandra Celentano riaccende la competizione chiamando al nuovo guanto di sfida Dario Schirone, pupillo di Veronica Peparini. La prova prevista al rinnovato serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi chiama Dario a confrontarsi con l’allievo pupillo della Celentano, la quale rimarca – in una comunicazione di sfida indirizzata allo sfidato- il suo pensiero, ovvero che Schirone non sia da definirsi un ballerino degno di nota al confronto con Michele: “Ho capito che è tutto inutile. Non sei in grado di affrontare diversi stili e coreografie, o meglio non sei in grado di farlo per la danza di alto livello. È inutile sprecare il mio fiato. Solo con lo studio della danza classica, potrai compensare carenze. Solo con tecnica e mera versatilità… C’è chi è meglio di te, anche nel tuo, il moderno. E io difficilmente mollo la presa…”. “E me ne sono accorto”, è la pronta replica di Dario, a margine dell’rvm ricevuto nel daytime di Amici 21.

Ma nel corso della preparazione del guanto di sfida, in sala prove, Dario Schirone vive un momento di crisi personale, rispetto all’auto-accettazione di sé.

Dario Schirone non si piace: lo sfogo ad Amici 21

Il guanto di sfida che lo chiama al confronto con Michele Schirone, al settimo serale di Amici 21, è una coreografia montata sulle note di Poetica di Cesare Cremonini, e in sala prove Dario Schirone dichiara in lacrime di non piacersi. Il momento “no” si registra mentre il ballerino è in confidenza con un professionista di Amici 21. ” Sono un po’ triste in generale, tante piccole cose che non mi fanno vedere il lato positivo di tante cose che ho -dichiara, visibilmente provato-. Vedo che quello che faccio non va bene. Ma non è solo quello. Quando mi vedo allo specchio mi vedo piccolo e corto e non mi piace. Dove vado vado, faccio passo falso. Cerco di difendermi divento presuntuoso. Se non mi difendo passo comunque come presuntuoso”. Insomma, Dario comincia a non sostenere il peso delle critiche che gli giungono sull’aspetto fisico -in primis da parte di Alessandra Celentano, che parla di linee canoniche indicate per la danza che Dario non avrebbe- unitamente ai commenti esterni di chi lo giudica dal punto di vista caratteriale.

Che Dario Schirone possa rifiutare il guanto contro Michele Esposito?

