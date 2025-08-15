Dario Argento, come sta oggi dopo il ricovero in ospedale: i medici intervengono e svelano tutto sulla malattia.

Come sta Dario Argento dopo crisi respiratoria: arriva la diagnosi ufficiale

Dario Argento ha avuto un malore mentre si trovava a Ischia in vacanza ed è subito stato ricoverato in seguito ad una crisi respiratoria. Il regista 85enne ha fatto preoccupare i suoi fan alla vigilia di Ferragosto, che hanno appreso della chiamata al 118 e del trasporto in ospedale. Fortunatamente, sin da subito le sue condizioni non sono state definite gravi, ma certo è che vista l’età e il caldo estivo che avanza, è stato meglio tenerlo sotto controllo.

Al momento Dario Argento si trova in Terapia Intensiva Cardiologica presso l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno dove si sottopone a tutte le cure e alle verifiche del caso. In seguito ad alcuni esami, fonti sanitarie vicine al regista hanno comunicato la diagnosi. A quanto sembra Dario Argento soffre della cosiddetta BPCO, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, che colpendo i bronchi lo ha poi portato ad avere una crisi respiratoria. Pare oltretutto che ne soffra da diverso tempo.

Dario Argento, come sta oggi: i medici raccontano il retroscena choc dopo il soccorso

Le fonti sanitarie vicine a Dario Argento tranquillizzano fan e colleghi e spiegano che il regista sta rispondendo molto bene alle cure e si sta sottoponendo ad esami strumentali che indagano sui suoi polmoni. Il Maestro del Brivido, così come lo conoscono i suoi fan, pare quindi essere fuori pericolo e aver superato il momento peggiore. Adnkronos Salute avvisa inoltre che parla, è vigile e cosciente, e ha sempre comunicato alla perfezione con infermieri e medici sin dal momento dei soccorsi. Pare che al personale sanitario abbia detto: “Fate presto, devo tornare al lavoro“, e ancora, “Sto bene, mi riprendo subito“. Dopo questi giorni di monitoraggio, il regista continuerà la sua professione. E intanto, gli auguriamo una pronta guarigione!