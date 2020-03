Dario Argento “Coronavirus? Ho molta paura”/ “E’ un momento terribile, sarà strage”

Fra coloro che stanno vivendo una situazione di emergenza causata dalla pandemia di coronavirus, anche il grande regista horror Dario Argento. Così come molti altri protagonisti del mondo cinematografico, anche il maestro dei film dell’orrore ha dovuto interrompere le riprese del suo ultimo lavoro. Il cast e la troupe erano diretti verso la Francia, ma il diffondere del contagio da covid-19 ha bloccato il tutto: “Sono stato costretto a bloccarlo – le parole di Dario Argento ai microfoni del quotidiano Libero – è tutto pronto per girarlo, ma il set è ambientato in Francia,dove anche lì la situazione è difficile. Se tra un mese migliora il problema del coronavirus potrei anche iniziare. Sto formando il cast ma è un momento terribile per il cinema. E non solo”. Fa specie pensare che un regista dell’horror, capace di partorire film iconici e terrorizzanti come “Profondo rosso”, “Suspiria” e “La Terza madre”, abbia paura: “Ho molta paura – le parole di Argento – e questa notizia l’ho presa malissimo, come tutti gli italiani”.

DARIO ARGENTO: “SPERIAMO CHE IL CORONAVIRUS SI ESAURISCA”

“Oltre alla Sars – ha continuato il padre di Asia e Fiore – penso con terrore alla Spagnola, una malattia virale che negli anni 1918-1920 uccise migliaia di persone, fu una cosa spaventosa, ma alla fine esaurì la sua violenza. Dobbiamo sperare che accada anche con il coronavirus”. Così come molti altri personaggi famosi, ma anche gente comune, Dario Argento ha fatto sapere attraverso i social di attenersi alle rigide restrizioni governative per arginare l’epidemia, rimanendo quindi nella propria casa, non correndo il rischio di infettare altre persone. Ma a chi fa notare che l’epidemia in corso potrebbe giungere direttamente da uno dei suoi film, Dario replica: “Non faccio film a tema, solo ciò che mi suggerisce la mia ispirazione. Però è vero, sin dall’inizio ho avuto l’intuizione che sarebbe stata una cosa molto grave. Purtroppo non durerà poco e farà una strage”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA