DARIO ARGENTO E DARIA NICOLODI, GENITORI ASIA ARGENTO/ “Li ho perdonati perché…”

“Li ho perdonati”. Comincia così a Verissimo il racconto da parte di Asia Argento del suo rapporto con i genitori Dario Argento e Daria Nicolodi. “Penso che mio padre abbia fatto del suo meglio. Mi sono perdonata anche io, perché non ero una figlia perfetta. Bisogna lasciare andare ad un certo punto e accettare quello che non si può cambiare”. L’attrice rivela di aver ‘rivisto’ sua madre dopo la sua morte: “Ho sognato una volta mia madre, prima di diventare sobria. I sogni sono il subconscio che lava i panni, quindi non mi soffermo a interpretare, neppure la vita. Ci sono tantissimi segni, cosiddette coincidenze… ma la vita è fatta di cose magiche che non bisogna spiegarsi troppo”.

Asia Argento "Rinata grazie alla spiritualità"/ "Michele Martignoni è meraviglioso"

Ora si prende cura del padre Dario Argento: “Per alcune cose si sono invertiti i ruoli, anche se ha sempre avuto un lato infantile. Mi ritrovo a bacchettarlo come se fossi sua madre, questo lui non lo sopporta, ma è dolce. Poi è un artista e vuole mantenere questo lato vivo”. Infine, Asia Argento vorrebbe lavorare ancora col padre: “Mi piacerebbe lavorare ancora con lui, imparo sempre tantissimo. È una magia vederlo dirigere, è come un direttore d’orchestra, è un grande visionario”. (agg. di Silvana Palazzo)

ANNA CEROLI, SORELLA ASIA ARGENTO: COM'È MORTA?/ "Incidente? Dolore non passa mai"

DARIO ARGENTO E DARIA NICOLODI, CHI SONO I GENITORI DI ASIA ARGENTO?

Chi sono Dario Argento e Daria Nicolodi, i genitori di Asia Argento? Questo pomeriggio, nel corso della consueta puntata di “Verissimo” della domenica, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin sarà di scena la 47enne attrice, regista e musicista romana: per la figlia d’arte si tratterà di un ritorno nel talk show condotto da Silvia Toffanin e sarà l’occasione per la diretta interessata di raccontarsi e confessarsi, parlando dei suoi prossimi impegni professionali e delle (tante) rinascite che hanno contraddistinto fino a oggi la sua vita. E, in attesa di ascoltare cosa racconterà la Argento alla padrona di casa, accendiamo i riflettori sui suoi non meno noti genitori.

ANTHONY BOURDAIN, EX ASIA ARGENTO: COM'È MORTO?/ "Suicidio? Mi sono incolpata ma..."

Nata nel 1975 a Roma, Asia Argento è la prima figlia nata dal matrimonio tra il regista Dario e l’attrice fiorentina Daria Nicolodi: come sappiamo il re italiano dell’horror era già padre di una figlia, Fiore, nata da una precedente relazione mentre per quanto riguarda l’attrice e sceneggiatrice toscana, venuta purtroppo a mancare nel 2020, anche lei aveva avuto una prima figlia dalla love story con Mario Ceroli (quella Anna che, nata nel 1972, morirà tragicamente in un incidente poi nel 1994); nel 1974 la Nicolodi aveva iniziato una nuova storia, questa volta con Argento e già un anno dopo i due erano diventati genitori di quella Asia (per entrambi la secondogenita) che, tuttavia, all’anagrafe era stata registrata come Aria Maria Vittoria Rossa dato che all’epoca la normativa impediva l’utilizzo di alcuni nomi come quelli con riferimenti geografici.

ASIA ARGENTO, IL RICORDO DELLA MADRE: “DI TE MI MANCA…”

Se di Dario Argento, oggi 82enne e ritenuto unanimemente uno dei padri dell’horror moderno, sappiamo vita, morte e miracoli di una carriera che continua ancora oggi (nel 2022 è uscita nei cinema la sua ultima pellicola, “Occhiali neri”), meno si conosce della mamma di Asia, Daria Nicolodi: attrice e sceneggiatrice classe 1950, è venuta a mancare nel 2020 all’età di 70 anni a causa di un’ischemia che l’aveva colpita in quel di Roma in estate; era il 12 agosto quando la moglie del regista era stata ricoverata e poi operata d’urgenza, non riprendendosi più e morendo poi il 26 novembre dello stesso anno. All’indomani della sua scomparsa anche Morgan, ex compagno di Asia, aveva speso bellissime parole per lei mentre la figlia le aveva dedicato un toccante post sui propri canali social.

“Mi manca tanto il tuo profumo mamma, i bacini che ci davamo (..) Nei momenti difficili della vita ripetevo a me stessa ‘chi ha la mamma non trema’. Ecco, da quando non ci sei più non riesco a smettere di tremare” erano le parole di addio di Asia alla madre che aveva promesso anche alla Nicolodi di cercare di andare avanti “per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata” aggiungendo che per lei è e resterà sempre “la tua Aria”. Un rapporto difficile quello con mamma Daria dato che da piccola era stata picchiata da lei: di queste violenze la Argento aveva raccontato proprio alla Toffanin, ammettendo comunque di aver perdonato la donna anche se non sapeva come mai sua madre si comportasse così. “Era giovane, aveva 26 anni e con tre figlie anche una relazione travagliata con mio padre: si è sfogata su di me (…) Poi è stata una nonna straordinaria, Quando l’ho vista l’ultima volta l’ho ringraziata per tutto quello che aveva fatto per me”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA