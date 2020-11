Dario Argento, ex Daria Nicolodi/ Figlia Asia “mamma adorata”, con nipote Anna Lou…

Dario Argento, il “re del brivido”, è stato a lungo legato sentimentalmente con Daria Nicolodi, icona di Profondo Rosso e scomparsa oggi all’età di 70 anni. Dalla loro relazione nacque nel 1975 la figlia Asia Argento, secondogenita. A dare la notizia della sua scomparsa è stato proprio Dario Argento che con lei ebbe un lungo sodalizio non solo nella vita privata ma anche sulla scena. I due si erano conosciuti nel 1974 quando lei era già un’attrice affermata per aver lavorato con Elio Petri. Il loro incontro avvenne proprio durante i casting per il film Profondo rosso. Da quel momento iniziò un lungo legame professionale con Dario Argento che si intrecciò inevitabilmente a quello sentimentale, prendendo parte a numerosi film diretti dal regista romano Suspiria (1977), Inferno (1980), Tenebre (1982), Phenomena (1984), Opera (1987). La relazione con Dario terminò nel 1985 anche se di recente, nel 2007, aveva continuato a lavorare con il suo ex compagno e con la figlia Asia. Parlando della sua relazione con il maestro dell’horror, Daria Nicolodi in una intervista di alcuni anni fa al Corriere Fiorentino l’aveva descritta come una “passione dannata e travolgente. Quando il film uscì, nel marzo del 1975, ero incinta di una bambina, Asia, che sarebbe nata a settembre”.

DARIO ARGENTO EX COMPAGNO DARIA NICOLODI: DALLA LORO RELAZIONE LA FIGLIA ASIA

Proprio Asia Argento – secondogenita, dopo Anna, nata dalla relazione con lo scultore Mario Ceroli e morta a 22 anni in un incidente stradale – ha voluto oggi ricordare la madre scomparsa con un post su Instagram particolarmente toccante: “Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire”. L’attrice e regista romana, su Instagram, nella didascalia che fa da sfondo ad una serie di scatti della madre ha proseguito: “Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata”. Da Asia, Daria Nicolodi divenne nonna di Anna Lou Castoldi, la figlia avuta dal cantautore Morgan e Nicola Giovanni e dal regista Michele Civetta. Proprio parlando dei suoi due nipoti, nella medesima intervista Daria Nicolodi aveva raccontato: “Mi piace stare con loro, raccontare delle storie come la mia nonna faceva con me”. Anna Lou, con il suo debutto in Baby 3 ha dimostrato di voler proseguire le stesse orme di mamma Asia e nonna Daria, trasformandosi in una giovane “dark ma sensibile”, proprio come lo era la Nicolodi.

