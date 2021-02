Dario Argento/ La confessione choc: “Ho pensato al suicidio” (Domenica In)

Grande maestro dell’horror italiano, Dario Argento oggi sarà ospite di Domenica In nell’appuntamento in programma oggi pomeriggio, domenica 14 febbraio 2021. Il regista capitolino ha segnato la storia del cinema italiano grazie ai suoi film colmi di sangue: da L’uccello dalle piume di cristallo a Il gatto a nove code, fino ai più celebri Profondo rosso e Suspiria. Pellicole che ancora oggi sono un punto di riferimento per il genere italiano, senza dimenticare che sta per arrivare un nuovo lungometraggio…

Vera e propria leggenda vivente in tutto il mondo grazie ai suoi, Dario Argento ha grande popolarità soprattutto in Francia, Stati Uniti e Giappone, tanto da diventare fonte di ispirazione per tantissimi registi delle generazioni successive. Uno dei più grandi estimatori di Argento è certamente Luca Guadagnino, che tre anni fa ha realizzato un remake di Suspiria.

DARIO ARGENTO: “HO PENSATO AL SUICIDIO”

Padre dell’attrice Asia, Dario Argento nelle scorse settimane ha rilasciato alcune dichiarazioni choc ai microfoni di GQ. Il regista ha infatti rivelato di aver pensato al suicidio in passato: «Mi era capitato di svegliarmi una notte con il nitido desiderio di lanciarmi dalla finestra e la stessa cosa mi era successa qualche settimana dopo quando mi era addirittura accaduto di immaginare il dopo, il mio corpo che precipitava a terra, lo schianto, il rumore, i titoli dei giornali». Poi una battuta sulla paura della morte: «La morte fa parte delle paure di tutti. So che un giorno dovrà succedere. Spero soltanto di essere pronto». Tornando a un’intervista più recente, quella rilasciata a Un giorno da pecora, Dario Argento ha spiegato di essersi sottoposto al vaccino anti-Covid: «Ho fatto la prima dose del vaccino, è stato entusiasmante, ero veramente felice di fare ‘sto vaccino, non riuscivo a smettere di ridere».



