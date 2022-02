Dario Argento/ “Mio privato confuso, con figlie rapporto bellissimo”, Asia “serena”

Dario e Asia Argento sono stati ospiti in chiusura di Domenica In. Dario è stato il primo regista di Mara Venier in La Bambola. “Ti ho scelta perché sei risultata la migliore”, ha svelato Dario, “I miei produttori mi dicevano che non avevi mai fatto niente, ma io ci credevo”. Asia ha ammesso che il padre è un grande scopritore di talenti: “Lavorare con lui è un grande maestro”, ha aggiunto la Argento.

Asia Argento/ Dalla denuncia del "caso Weinstein" alle accuse violenza da Jimmy Bennett

Il prossimo giovedì 24 febbraio esce un loro progetto: “Occhiali neri”, che vede Asia Argento alla produzione. Dopo la visione del trailer, Dario Argento ha commentato: “Era un po’ che non facevo il regista, per un paio d’anni mi sono ritirato, poi Asia mi ha trovato questo copione in un cassetto dove io l’avevo buttato perché il produttore che doveva farlo era fallito”. “E’ un film degli anni Novanta, l’ho trovato mentre cercavo tra le carte mentre scrivevo la mia autobiografia”, ha svelato Asia. “Secondo me l’ha voluto rimuovere perché è stato un dolore”, ha aggiunto. A suo dire il copione è potentissimo.

Anthony Bourdain, ex compagno Asia Argento/ Com'è morto? Il suicidio e le accuse all'attrice

Dario Argento e la figlia Asia: il bilancio della sua vita

Dopo aver sentito dei co-produttori francesi, Asia Argento ha permesso in qualche modo di realizzare il progetto di Dario Argento. “Siamo soddisfatti di questo progetto!”, hanno ammesso. Dario Argento, incalzato da Mara Venier ha voluto fare un bilancio della sua vita privata e professionale: “La mia vita privata è stata un po’ confusa e pasticciata”, ha commentato, “invece il rapporto con le mie figlie bellissimo, siamo vissuto insieme e le ho cresciute. Professionale devo dire che ringraziamo Dio è andata abbastanza bene”.

Daria Nicolodi e Marisa Casale, ex mogli Dario Argento/ " L’ho scoperto molti anni dopo"

Tornando al film, la protagonista di Occhiali Neri è Ilenia Pastorelli: “E’ eccezionale”, ha commentato Asia, insieme al padre Dario. La Argento avrà solo un piccolo ruolo. La pellicola esce sulla piattaforma Tim Vision. “A Ballando mi sentivo un po’ un pesce fuor d’acqua, ero molto fragile. Vedere papà che è il mio protettore mi ha emozionato”, ha commentato Asia Argento commentando la sua commozione a Ballando nel 2016, nel corso di una sorpresa del padre. “Poi lui mi dice di non piangere!”, ha aggiunto. Oggi per lei è un momento “sereno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA