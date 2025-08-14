Il celebre regista Dario Argento è stato ricoverato a Ischia dopo una crisi respiratoria: come sta adesso e cosa è successo

Sono ore di preoccupazione per Dario Argento: il celebre regista è stato ricoverato all’Ospedale Rizzoli di Ischia a causa di una crisi respiratoria. Argento si trovava in vacanza sulla bella isola campana quando ha accusato un malore. Le condizioni di salute sono progressivamente peggiorate al punto da richiedere il ricovero immediato del regista, come confermato dai dirigenti dell’ospedale e riportato da Il Giornale.

Non è ben chiaro quale sia il malore che ha colpito in queste ore Dario Argento, ciò che è certo è che la causa è una patologia della quale il regista soffre da tempo. Si tratta di una broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), una malattia dell’apparato respiratorio caratterizzata da un’ostruzione irreversibile delle vie aeree, che può essere più o meno grave e con la quale il regista convivrebbe da anni.

Come sta Dario Argento dopo il ricovero in ospedale? Gli ultimi aggiornamenti

Ma come sta Dario Argento dopo il ricovero in ospedale? Stando alle prime notizie trapelate, la situazione per il regista non sarebbe grave, tanto che avrebbe detto agli infermieri “Non vedo l’ora di tornare a lavoro”. La situazione è tuttavia ancora in analisi: in queste ore i medici stanno completando tutti i controlli del caso per comprendere se servirà trasferire il padre di Asia Argento in un altro reparto più specifico per la sua condizione di salute. Al momento, dunque, tutto è sotto controllo e il regista 85enne ha dimostrato forza e determinazione per una guarigione veloce e un pronto ritorno alle sua attività. Saranno determinanti le prossime ore. Al momento, non ci sono comunicazioni della sua celebre figlia, sicuramente al fianco di suo padre in attesa di aggiornamenti.