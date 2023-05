Dario Baldan Bembo, chi è/ Ha scritto 12 canzoni per Mia Martini

Dario Baldan Bembo, chi è: la carriera

Il cantautore Dario Baldan Bembo sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 15 maggio, di Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1 dalle 14.05. Nato a Milano il 15 maggio 1948, Dario Baldan Bembo è cresciuto in una casa piena di musica: la madre Domenica Andreini era una maestra di pianoforte e anche il fratello Alberto era un musicista. Grazie al fratello ha iniziato a esibirsi in vari locali e a lavorare come ‘turnista’.

Come organista Hammond, Baldan Bembo ha suonato in studio con Mina, Caterina Caselli, Lucio Battisti e tanti altri. Grazie a Battisti ha conosciuto il batterista de “I Quelli”, Franz Di Cioccio, con cui entrò nella formazione dell’Equipe 84, con cui partecipa al Festival di Sanremo 1971: in coppia con Lucio Dalla, si classificarono terzi con il brano “4 marzo 1943”.

Dario Baldan Bembo, la collaborazione con Mia Martini

Negli anni ’70 inizia la carriera di compositore di Dario Baldan Bembo. Ha composto 12 canzoni per Mia Martini, tra cui “Piccolo uomo” con Michelangelo La Bionda e Bruno Lauzi. “Io ho scritto dodici canzoni per Mimì, anche ‘Donna sola’ che è una delle canzoni più sconosciute di Mimì che, tuttavia, è stata una delle più belle che abbia scritto. ‘Minuetto’ ha avuto un grande successo, l’altra no, anche se Mimì era innamorata di quella canzone”, ha raccontato a Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena Bortone ha rivelato come è nato “Minuetto” e come è poi arrivato a Califano: “Prima di andare da Califano, avevo provato a fare il testo con Bruno Lauzi, anche il grande Luigi Albertelli. La musica nasce con la voglia di scrivere un pezzo di musica classica, è nato questo arpeggio da cui è nato poi l’intero pezzo. È nato secondo me un pezzo unico nella musica italiana: una parte iniziale classica, poi nel punto culminante, invece di salire, crolla”.

