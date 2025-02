Il trasformista e comico Dario Ballantini sarà tra gli ospiti della puntata di Verissimo dell’8 Febbraio 2025 e racconterà alcuni aspetti della sua vita. Non potrà non mancare qualche parola sulla sua vita privata, Dario racconterà della sua vita e del suo attuale matrimonio con Barbara Biscardi ma anche del suo passato e della sua ex moglie Cristina.

Belen Rodriguez troppo magra? Fan allarmati: "Dimagrita..."/ La mamma Veronica: "Sempre stata così"

Dario e Cristina si sono sposati nell’ormai lontano 1994, ma la donna è sempre stata molto riservata e non sappiamo praticamente nulla riguardo età, lavoro o altri dettagli della sua vita. Dario e Cristina vedono la nascita di due figli Ilaria e Nedo mentre poi l’uomo ha un altro figlio, Deleo, durante la storia con Eleonora Giaiotti ed i due poi si lasciano nel 2006.

Chi è Rebecca Staffelli/ "Radio e tv? Sono una privilegiata, faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare"

Si conosce davvero poco riguardo l’ex moglie di Dario Ballantini ed anche lui è stato negli anni molto riservato. Nessuno conosce il lavoro della donna o altro e anche il marito ne ha parlato davvero raramente. L’uomo ha vissuto alcune storie nel corso della sua vita e quella con Cristina resta comunque una delle più importanti, visto specialmente i due figli.

Dario Ballantini e il rapporto con l’ex moglie Cristina

Dario Ballantini ha parlato raramente della sua famiglia e della sua vita privata, lo ha fatto solo recentemente parlando del suo nuovo matrimonio con Barbara ed ha raccontato: “Sono molto innamorato, inaspettatamente a un certo punto della mia vita l’ho incontrata ed è stata pura gioia”.

Marchesa d’Aragona nuovo concorrente al Grande Fratello? "Mi hanno chiamato"/ "Ho risposto che..."

Parlando del suo passato e delle sue storie passate Dario Ballantini ha raccontato cosi a Il Tirreno quando ha capito che doveva cambiare tutto nella sua vita: “Ho capito che dovevo cambiare e guardare altrove, ero già abbastanza grande ed ho conosciuto appunto Barbara”, ha chiarito l’uomo che parlando delle difficoltà della sua vita ha spiegato:

“Dopo le separazioni e dopo la fine delle storie con le madri dei miei figli ho vissuto un lunghissimo periodo fatto di storie sbagliate, ero attratto da donne problematiche e contorte e quindi ho vissuto la sindrome da Crocerossina al contrario”, spiega cosi l’uomo. Insomma Dario Ballantini si gode il nuovo amore e sua moglie Barbara Biscardi ma non dimentica il passato e indicazioni con breve frasi sul passato fanno intuire che lui e le sue ex mogli o compagne sono rimaste in ottimi rapporti.